截至3月15日24时，我国累计报告境外输入确诊病例123例。连续三日，新增报告境外输入确诊病例均超境内新增确诊病例。而广东自3月6日以来已无本土病例，但累计报告境外输入确诊病例达11例。

当前，新冠肺炎疫情已经构成全球性的大流行，海外疫情呈现加速扩散蔓延的态势。截至北京时间3月16日9时，除中国外，151个国家和地区累计确诊86485例，国外确诊病例数超过了中国确诊病例数。广东省委常委会暨省新冠肺炎防控领导小组（指挥部）近日召开会议，要求充分认识境外疫情输入风险骤增的严峻形势，把严防境外输入作为当前重要任务来抓。最高法、最高检、公安部、司法部、海关总署日前也联合印发《关于进一步加强国境卫生检疫工作依法惩治妨害国境卫生检疫违法犯罪的意见》，要求依法惩治妨害国境卫生检疫违法犯罪行为，并明确了妨害国境卫生检疫行为的情形。所有这一切，都在提醒我们务必高度重视和警惕境外疫情输入风险。

经过一段时间的艰苦努力，广东出现了疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，但面对海外疫情不断蔓延的态势，千万不能有丝毫的放松，否则将带来严重后果，甚至前功尽弃。作为重要的入境口岸及中转地，广东境外输入疫情风险持续增大。抓好严防境外输入这项重要任务，各地区各部门必须深刻认识广东的特殊省情，打起十二分精神，按照总书记、党中央决策部署，落细落实防控境外疫情输入各项措施，不断巩固发展广东疫情防控形势持续向好的良好态势。

全球疫情形势复杂多变，各国应对举措不尽相同，风险级别也有高有低。抓好严防境外输入这项重要任务，各地区各部门必须密切跟踪国际疫情形势，主动作为、有效作为、精准作为，及时调整完善工作指引，筑牢口岸检疫防线。目前，广东各航空、陆路及水路口岸均已实施有效的入境防控，21个地市之间的入境人员信息推送、集中接转全部实现高效运行，与其他省（自治区、直辖市）防控指挥部实现机制互联、信息共享、数据互通，确保最大限度形成防控合力。其中，对从境外（含经香港、澳门机场中转）经广东口岸入境、从内地其他城市口岸入境来粤且来粤前14天内有国外旅居史的中国籍旅客实施全流程健康监测和管理服务，重点实现口岸筛查、专车接送、社区健康管理“三个全覆盖”，进一步严防疫情境外输入。总之，对于特殊时期的入境人员，既要加强人文关怀，及时帮助解决困难；也要加强防控措施，压实各单位责任，严防疫情由境外输入传播。

如实报告、配合隔离是每个人的法定义务，入境人员当做好个人防护，落实好防控隔离要求。抓好严防境外输入这项重要任务，各地区各部门必须完善对策，封堵漏洞，防范入境人员故意隐瞒病情、接触史、旅行史。近段时间，多地接连出现不按规定申报健康状况，隐瞒个人活动情况的病例，增加了疫情扩散传播风险。比如，北京廖某君等8人在意大利吃退烧药登机，不如实填写信息；浙江王某某、叶某等6人从意大利回国未如实申报健康状况；郑州郭某鹏隐瞒意大利旅居史等。依照我国刑法规定，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施，引起新冠病毒传播或者有传播严重危险的，将以妨害传染病防治罪定罪处罚。上述诸人均被公安机关以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。各相关部门要加强协同，实现多层次、全链条、立体化防控，准确理解和严格适用刑法、国境卫生检疫法等有关规定，依法惩治相关违法犯罪行为，决不让瞒报者得逞。

挺过最艰难的时期，疫情防控进入“下半场”。全省上下一定要增强信心、坚定信心，同时也要坚持不懈、久久为功，重点做好严防境外输入这篇重头文章，坚决打赢这场疫情防控阻击战。（南方日报评论员）