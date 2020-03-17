新领域 新挑战：中医参与危重症抢救

作为北京市最早的3家新冠肺炎市级定点收治医院之一，首都医科大学附属北京佑安医院（以下简称“佑安医院”）自1月21日开始收治新冠肺炎患者。截至3月16日，经过医护人员的精心救治，已经有90余名患者康复出院，医务人员零感染。

佑安医院成立了应急领导小组，领导小组下设8个组，其中，医疗救治专家组实行双组长制，由抗疫“老将”、学科带头人、感染综合科主任梁连春和中西医结合中心主任汪晓军任组长。截至目前，该院中医药临床治疗率超过92%。

中医药专业人员全程参与救治

据佑安医院医务处处长胡中杰介绍，该院一贯坚持中西医并重。“中医跟西医理论体系不同。中医偏重从机体本身进行辨证治疗，西医偏重从疾病角度进行治疗，中西医结合治疗能达到1加1大于2的效果。实际上，这些年来，对一些新发和突发传染病，包括SARS、甲流、手足口病等，我们的中医都参与其中，并扮演着非常重要的角色。”胡中杰说。

据介绍，此次该院的中医治疗组由北京市级专家、学科带头人李秀惠教授任组长，在参考国家和北京的诊疗方案的基础上，治疗组结合以往防治呼吸道传染病的经验，制定了中医诊疗方案。

疫情初期，汪晓军及其同事第一时间进入新冠肺炎隔离病房，对患者进行中医四诊资料的收集，询问病人症状、体征、诊脉、看舌象，在治疗方案的协定处方基础上，针对每一个患者进行微调，一人一策，一人一方，精准施治。“对患者来讲，这样的效果是最好的”。

汪晓军告诉中青报·中青网记者，对于体质不是特别弱，病毒感染不太重的轻型和普通型患者，从疫毒袭肺角度来考虑，该院制定了“佑安新冠一号方”，以宣肺、解毒、利湿为主。“从临床应用情况看，对很多轻型和普通型患者的效果都非常好，这些患者转成重症的比例不高，平均住院日大概在13天左右。”汪晓军说。

对于重型患者，院内外专家讨论的基础上，制定了“佑安新冠二号方”。在治疗中，体现了中医的“三因制宜”，即因人、因时、因地制宜。“我们会根据每个患者的症状、体征、舌象、脉象的综合情况，结合北京的季节、地域特点，包括患者的个人体质特点等，进行辨证加减，不是说一个固定的方子就一成不变的用于不同人。”汪晓军说，“这个阶段仍然还是中西医结合治疗。我们讲究中医和西医能够形成合力，达到更好的效果。”

一位患者刚入院时，除了发烧只是稍微干咳，被诊断为轻症患者，但经过中医辨证，发现他舌苔特别厚、燥，脉象非常滑数，舌质呈红绛色。从中医来讲，是热入营血（指由于感受火热毒邪或恣食膏粱厚味，脏腑蕴热——记者注），当时判断其病情可能会加重，因此我们中医治疗时就按重症病例予以对待，辨证处方。其后，该病例果真迅速出现明显喘憋、肺部影像的“白变”，呼吸困难，转变成重症患者。因中药介入早，该病例虽然病情加重，但在中西医结合治疗下，病情很快稳定且逐渐向好，没有转成危重型。“这是中西医结合治疗取得的非常好的效果”。

由于中医的介入，相对降低了重型向危重型转变的患者比例。对于危重型患者，在西医治疗的同时，给予中药汤剂鼻饲“佑安新冠危重方”进行“回阳救逆”“通腑存阴”治疗，但汪晓军坦言，由于ICU的危重型新冠肺炎患者处于镇静镇痛状态，神志不清，呼吸机、血滤机、ECMO等辅助生命支持设备下，气管插管令医生难以全面地看到舌象，脉象也与病情的自然状态下有区别，又没有太多前人经验可循，对于中医来说，参与危重症抢救是一个新的领域，“是挑战，也是一个学习和提高的机会”。

汪晓军告诉记者，对于危重症患者，要辨病和辨证相结合。根据能够收集到的舌象资料、脉象资料，根据其疾病演变的状态和之前的状态，进行辨证，尽可能使中医的辨证更准确一些。“其实中医或者中西医结合在ICU危重症治疗方面，我觉得应该是能够协调配合的。这是个积累的过程，值得探讨。对于中医参与危重症治疗，我还是有一定信心的。”汪晓军认为，至少中医治疗在调节患者胃肠道功能、循环等方面能够发挥积极作用。通过中药的治疗，能够改善患者胃肠道状况，促进营养吸收，对患者免疫功能的稳定和调节有所帮助。

设立新冠肺炎随访门诊，制定中西医恢复期方案

针对临床治愈的出院患者，佑安医院慢病管理中心与中西医结合中心协作，自2月17日起，佑安医院在一个腾空的病区里，开设了独立的、北京第一家新冠肺炎康复患者随访中西医结合门诊。

佑安医院慢病管理中心主任李雪梅告诉中青报·中青网记者，随访门诊由随访诊疗、标本留取两个单元构成，中西医结合随访贯穿全程。

在随访门诊，患者不用东奔西跑，内科、中医、抽血、采集咽拭子标本一站搞定。“这是一件集全院力量来做的事情。”李雪梅说。

随访门诊采取线上、线下随访相结合的服务模式。线上包括使用“呼叫平台”及“新冠随访App”，线下建立随访门诊，跟踪观察每位患者的病情恢复情况，指导患者居家休养，解除患者心理负担。为防止交叉感染，随访门诊制定了详细的《患者随访复查注意事项与流程》，对包括随访门诊行走路线在内都进行了详细的规定，尽量减少对其他患者的影响。这都是在院感科指导下进行的，“我们院感处非常认真，是非常负责任的一个科室。”李雪梅说。

呼叫平台的工作人员会在患者出院一周后，打电话询问情况。出院隔离满14天第一次复查前，工作人员会再次打电话叮嘱复查的注意事项和来随访门诊的行走路线。

汪晓军说，患者虽然叫临床治愈，但并不是彻底康复，只是症状体征都明显好转进入稳定状态了。“针对出院以后的这部分患者，我们还是建议他们一定要继续治疗，尤其是继续中医治疗。因为西医针对这部分患者暂时没有特别好的康复治疗手段”。

根据出院患者的疾病特点和病情症候演变，针对肺部炎症尚未全部消退，还有咳嗽等呼吸道症状和乏力等症状的出院患者，制定了“佑安新冠3号方”；对于症状非常轻，肺部病变也非常轻，恢复良好的患者，针对其热病后气阴不足、心阴受伤，出现乏力口干症状，给予益气养阴的“佑安新冠4号方”。在规定的14天、28天两个线下复诊节点，随访门诊的中医师会根据患者的症状、体征，尤其是肺部炎症吸收情况和核酸情况，对药方给予适当调整。

随访结束后，患者可下载App与随访医生沟通交流，并可随时上传检验、检查结果及舌象，由医生给予解答和指导，免除来回奔波之苦。

随访工作开展以来，已线上随访260余人次，线下随访110余位出院患者，佑安医院还承担了其他定点医院出院患者的随访工作。“这样，患者能找到我们，我们也能找到他们，工作就形成了闭环。”李雪梅说。

中青报·中青网记者 姜蕾 来源：中国青年报