“库尔班大叔”爱心大米运抵武汉第七医院

图为“爱心大米”捐赠活动视频连线。

从阿拉尔启程，途径阿克苏、乌鲁木齐、郑州……历经6天，日夜兼程，车辆接力，3月16日16时许，“库尔班大叔”捐赠的5吨新疆大米运抵武汉市第七医院。

“捐赠的大米我们收到了，今晚食堂里就会飘出阵阵米香。”武汉市第七医院院长严佑琴通过视频连线，代表在一线抗击疫情的医务工作者向“库尔班大叔”家人、库尔班基金和库尔班农业种植合作社表达谢意。

3月中旬的武汉，路旁已是新绿丛丛。通过“人民视频”的直播画面，京东物流的配送车辆正将“爱心大米”运抵最后一站——武汉市第七医院。

从武汉仓库到医院的路上，途中经过5个检查点，测体温、查通行证、进行登记……每个步骤一丝不苟，每个程序认真严格。

到医院门口时，工作人员早已守候在那里，向配送车辆招手。车辆停稳后，物流人员和医院工作人员一起卸货、入仓，有条不紊。

伴随“爱心大米”同来的，还有一封特殊的信——《致新时代最可爱的人》。在随后的视频连线中，民族团结模范“库尔班大叔”的曾外孙女如克亚木·麦提赛地，深情念了起来。

“虽然我不知道电视中的人哪一个是你，但我知道你们给患者和家属带来希望”“大医精诚，大爱无边”“你们无愧人民重托，是新时代最可爱的人”……

如克亚木·麦提赛地说，这次捐赠大米，一波三折，最终通过人民日报社的关心，在人民网“人民爱医行动”平台协助下，实现了心愿。此时，视频中的她流下激动的泪水。

库尔班农业种植专业合作社理事长张爱博说，这批“爱心大米”是贫困地区近年来脱贫发展种植的，在做了捐赠大米的决定后，合作社经过两天两夜加班，将五吨“羊脂籽米”加工、包装、贴标、装箱。

“接到运输任务，大家都很激动，我们通过区域间车辆接力的方式，比原定计划早到了两天。”京东物流工作人员说，看到战“疫”一线医务工作者接收了“爱心大米”，感觉这些天的辛苦都很值得。

“‘爱心大米’跨越千山万水，我们看到的不仅是物质食粮，更是民族团结的精神财富，让我们感到很温暖！”严佑琴说，“武汉市第七医院是新冠肺炎疫情首批定点救治医院。吃上‘爱心大米’，我们有了更充沛的体力和精力，要用实际行动表达对大家的感谢。战胜疫情，请大家放心！”

图为武汉市第七医院接收到了捐赠的新疆大米。