知心知“疫”“全心提升”项目2020年首次线上会议举行

为适应新冠肺炎疫情防控的需要，让医护人员更加直观便捷的在线学习，3月8日，“全科医生心血管疾病防治能力提升”项目2020年首场活动采用创新的网上直播的形式进行。

中国人民解放军北部战区总医院韩雅玲院士、首都医科大学附属北京安贞医院马长生教授、中国人民解放军北部战区总医院王祖禄教授、吉林大学第二医院刘斌教授、中国医科大学附属盛京医院庞文跃教授、中国医师协会吴苏伟主任参加了此次会议，同时参与本次会议的还有奋斗在诊疗一线的吉林大学第一医院郑杨教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院黄恺教授等多位专家，本次会议围绕CSC疫情期间心血管急危重症患者临床处理原则专家共识要点、疫情期间医护人员防护措施和疫情期间STEMI溶栓常见问题等主要内容展开了专题报告与讨论，为广大奋战在战疫一线医护人员的实际工作提供参考。据统计，本次会议直播有4.8万人次观看，互动留言600多条。

（直播会议截图）

会上，韩雅玲院士提到，2018年4月中国医师协会开启“全心提升”项目，目的是全面提升全科医生对常见心血管疾病的诊疗和急救水平，培养出更多高素质的“人民健康守门员”。进入2020年以来我们一直在与新冠肺炎疫情作斗争，在党中央及国务院的坚强领导下，目前疫情防控初步取得持续向好的趋势，但是近期的境外输入引起我们的警觉，因此我们与新冠肺炎还要继续进行战斗，宜将剩勇追穷寇，不获全胜绝不轻言胜利。

王祖禄教授以《新冠病毒肺炎疫情期间心血管急危重症患者临床处理原则》为题作分享，他指出，疫情加大了心血管急危重症救治的难度；疫情期间需依法救治心血管危急重症，科学评估，严格防护；因地施策，因人施治，不断总结经验。

刘斌教授对《疫情期间STEMI溶栓治疗常见问题》作了详细介绍，提出了符合疫情防控要求下的STEMI患者诊疗流程的关键四步：COVID-19初步筛查、发病时间、生命体征是否平稳、权衡PCI的获益及风险。疫情期间对于STEMI患者既要保证及时有效的救治，又要避免增加病毒的传播，新冠病毒疫情下，STEMI诊疗的优选再灌注策略为溶栓。

庞文跃教授对《疫情期间医护人员防护措施和医患心理疏导》做了讲解，他表示，为有效防控新型冠状病毒感染的肺炎，要加强流行病学问诊，做到早发现、早报告、早治疗。面临现在医患心理压力要保持放松，保证休息和睡眠，确保身心健康。

随后，会议还进行了连线武汉战疫一线医务人员环节，黄恺教授、郑杨教授分别以《新型冠状病毒疫情下的STEMI患者救治原则》、湖北的抗疫经验为主要内容，进行了详细的解读与精彩的分享。

马长生教授作为本次会议主持人，在最后总结中表示，在这场没有硝烟的战场上，在疫情防控期间，中国心血管病的防治任重道远，坚信广大一线医务人员的顽强拼搏，众志成城，一定能打赢抗击新冠肺炎疫情阻击战，切实保障人民群众生命安全和身体健康。