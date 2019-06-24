韩雅玲院士：凝聚社会力量 共同防治心血管疾病

图为韩雅玲院士

6月15日，“全科医师心血管疾病防治能力提升项目大讲堂—暨心健康公益行动计划辽宁省启动会”在沈阳召开。会上，中国医师协会心血管内科医师分会会长、中国工程院院士韩雅玲教授接受了人民网·人民健康的专访。她表示，心血管疾病是威胁我国人民健康的“第一杀手”，在防治心血管疾病的道路上，需要各种社会力量共同参与，形成合力。

面对当前形势 做好三个转变

心血管疾病已成为威胁我国人民健康的“第一杀手”。韩雅玲院士在接受采访时介绍，我国心血管疾病整体高发、农村发病率攀升速度超过城市，发病年轻化趋势越来越明显。这给心血管医生的疾病防治工作提出了严峻的挑战。

韩雅玲院士说，针对这样的特点，为了实现“健康中国2030”，我们提出了几点举措：首先，工作重心从强调疾病的终末期治疗，转向疾病的预防、以及对公众的宣教，提升整体人群的健康素养；第二，从单纯西医或者中医的治疗，转向中西医结合的互相补充和借鉴的方式；第三，从单纯的生物医学模式，转为社会-心理-生物的全方位模式，让医学回归临床、回归人文、回归基本功，强化大健康观念和整体化医疗模式。

“在这样的思维架构下，我们发挥学会和行业组织的优势，具体做了三方面的工作”。韩雅玲院士介绍道：一是“练好内功”，锻造高素质、高能力、高水平的心血管医师队伍。建立行业标准和规范，以及各种形式的专业技能培训、提升；二是要“走出去”，打破思维壁垒，拥抱世界、拥抱互联网，促进国际合作、在国际论坛发声，与其他行业组织协作推进工作；三是走下去，到基层去，建立协同救治网络，积极推进基层医生、全科医生的技术培训和提升，建立广泛的公众健康宣教平台。

凝聚社会力量 共同防治疾病

韩雅玲院士在采访中强调，心血管疾病是现阶段卫生健康防控工作中的重中之重，而心血管医师和全科医师将是这场防控战役中担负起最重要社会责任的主力军和先锋队。为了提升核心力量的防治能力，业内做出了很多努力。我们今天推动的“全心提升项目”和“心健康”公益行动计划，就是其中的落地项目的代表。

她介绍，全心提升项目，全称“全科医师心血管疾病防治能力提升项目”，是中国医师协会和医师协会心血管内科医师分会共同主办、全科医师分会、各地卫健委、各地医师协会的心血管分会共同推进的全国巡讲专业培训项目。通过全科医师分会与心血管内科医师分会之间的合作，加强全科医师与心血管内科医师之间的沟通与交流，为广大全科医师与心血管专科医师提供一个相互学习的平台，让这两支重要的医师队伍，尤其是全科医师队伍能更好更快地提升常见心血管疾病的诊疗和急救水平。从去年4月启动以来，共组织28场次培训，取得了非常好的效果。

“心健康公益行动计划”于去年10月启动，由人民网·人民健康、中国医师协会和天士力集团共同发起，行业协会和媒体参与的公益项目，目标是在2年内完成10万+的专业培训，覆盖6000万+的公众心血管健康教育。8个月以来，已经启动8个省，20多个地级市，并迅速下沉到了乡镇卫生院所。

“这两个项目的侧重点不同，但又呈现互补，我们今天在医师协会的平台上实现两个项目的整合，这是一个创新和尝试，标志着专业培训和公众教育的整合，标志着社会力量——包括媒体和企业的共同参与，也标志着心血管疾病的防控体系的进一步全面建立。我们相信这是降低死亡、改善生命质量、提升人群健康期望寿命的必由之路，也是实现健康2030国家战略、促进共享健康的重大使命和时代责任的具体体现。”韩雅玲表示，未来会动员更多的社会力量和公众参与，形成合力，一起推进大卫生、大健康理念的落地，实现伟大的健康梦和中国梦。