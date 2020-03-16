抗击疫情“心健康-溶会贯通”冀北专场线上会议举行

2月28日，抗击疫情“‘心健康公益行动’‘溶?会贯通’在行动”冀北专场线上会议举行。

唐山市工人医院纪征、张家口市第一医院李森林、秦皇岛市第一医院杨红梅、遵化市人民医院杨晓利、承德市滦平县医院董二飞等心血管领域专家针对新型冠状病毒疫情下急性心肌梗死救治、医护人员安全防护等方面进行分享解读。据统计，本次会议直播有超过9400人次观看，互动留言1000多条。

作为支援武汉前线代表，董二飞在介绍疫情防控及救治工作时表示，目前武汉的疫情在全国各地几万名医护人员的共同努力下，已经得到较好的控制，治愈率不断提高，但是当前形势下仍不能掉以轻心。作为心血管医生，在应对突发心肌梗死等心血管病患者时，方舱医院都会备有常见的抢救药物及除颤仪等急救设备，而且有严格的流程和应对策略，确保每一位病人都能够得到快速有效的治疗。

李森林在介绍张家口地区疫情防控工作时指出，在疫情防控的关键阶段，各地应严防输入性病例和聚集性病例。在救治心血管病患者时，要做好流行病学调查，在排除新冠肺炎的基础上，严格按照要求做好隔离防护，对患者开展救治。对于ST段抬高的心梗患者，治疗成功与否取决于救治时间早晚。急性心梗早期肝素化和溶栓是至关重要的。溶栓结合PCI是符合我国大部分地市的ST段抬高的心梗的救治方法。同时ST段抬高的心梗治疗中要注意避免短板效应，特别是早期致死性恶性心率失常的防治，一定尽早地开通血管，来减少早期的心源性猝死等情况的发生。

杨红梅在《新型冠状病毒疫情下的STEMI患者救治原则》中讲到，一是就近就诊，尽量减少患者的转运和人员流通。二是做好安全防护，疑似新冠肺炎合并心梗的病人，一定是在隔离病房进行隔离，在核酸检测明确排除之后，才可能转到心脏的监护病房。三是溶栓优先，在疫情形势下，溶栓被提到了一个更加高的位置，以期尽快打通梗死相关动脉。四是定点转运，对于核酸检测阳性的合并急性心肌梗死的病人要转移到当地定点医院进行治疗，在转运过程中，要做好严密的防护。五是远程会诊，通过远程会诊我们可以指导下级医院或者传染病医院的专科医生，对于急性心肌梗死的救治有很大的帮助。

杨晓利在《新冠疫情下ST段抬高心梗患者的救治经验分享》中讲到，新冠肺炎期间的STEMI患者救治需要权衡多方面的风险，既要兼顾好患者的救治，也要做好医护人员的防护。疫情期间的STEMI再灌注策略要根据疫情防控的需要进行适当调整，要根据医护人员、导管室和相关设备的条件等因地、因时选择。同时，心血管医生在平时应加强溶栓治疗的技能提升，做好基层医生的溶栓治疗培训。

据了解，“溶?会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网?人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。