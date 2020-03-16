疫情中医院管理者的思考

新型冠状病毒肺炎疫情的防治工作仍处于关键阶段，在这场没有硝烟的战斗中，无数的医护人员们始终奋斗在临床一线与病毒抗争，而医院管理者作为医务人员坚实后盾，同时也是战“疫”的指挥官，该如何保证白衣天使的人身安全，面对新冠肺炎患者，采取了哪些救治措施？对于这次疫情，医院管理者有哪些思考？

2020年3月18日（周三）11:00，“人民好医生”客户端将邀请江苏省人民医院副院长刘云进行视频直播，与您分享疫情中医院管理者的思考。

专家简介

刘云，女，江苏省援武汉第七批医疗队队长、二级教授、主任医师、博士生导师，博士学位。现任江苏省人民医院、南京医科大学第一附属医院副院长，南京医科大学生物医学工程与信息学院副院长，南京医科大学医学信息学与管理研究所所长，国家重点研发计划项目首席科学家，江苏省卫健委“兴卫工程”、“强卫工程”重点个人，江苏省卫生拔尖人才，农工党南京医科大学基层委员会副主任，江苏省政协委员。

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