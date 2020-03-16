海关总署：“三查、三排、一转运” 防范境外疫情输入

人民网北京3月16日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，海关总署政策法规司司长王军表示，疫情发生以来，海关总署依法采取了严格的口岸防控措施，内防输出、外防输入，坚决遏制疫情跨境传播。目前，主要采取包括 “三查、三排、一转运”检疫措施等五项措施来防范境外疫情输入。

王军说，一是加强境外疫情风险研判，密切跟踪疫情严重国家发展态势，全方位收集疫情信息，开展风险分析，做到分类施策、精准检疫。

二是严格执行健康申报制度。严格排查申报有无肺炎类似症状，有无14天内相关旅行史或接触史。海关开发出入境旅客网上健康申报APP，出入境人员可以用手机提前填报，生成二维码，实现在口岸扫码验放。

三是切实落实“三查、三排、一转运”检疫措施。“三查”即百分之百健康申报查验、体温监测筛查和医学巡查。“三排”即对“三查”发现的有症状，来自疫情严重国家，或接触过确诊病例人员，严格实施流行病学排查，医学排查和实验室检测排查。“一转运”即对“三排”确定的确诊病例、疑似病例、有症状人员和密切接触者这四类人员一律按照有关联防联控机制落实转运等防控措施，从而做到早发现、早隔离、早治疗。

四是加强交通工具卫生检疫。对14天内来自疫情严重的国家和地区的交通工具全面实施登临检疫。

五是强化联防联控机制。海关与各成员单位密切配合，进一步健全信息共享和联合处置机制，构建起全链条、立体化的防控体系。