海关总署：6类行为将以“妨害国境卫生检疫罪”定罪

人民网北京3月16日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，海关总署政策法规司司长王军表示，五部门联合出台《关于进一步加强国境卫生检疫工作 依法惩治妨害国境卫生检疫违法犯罪的意见》（以下简称意见），结合国境卫生检疫执法实践，梳理出6类可能定罪入刑的妨害国境卫生检疫行为。

王军具体介绍，包括拒绝执行健康申报、体温监测、医学巡查、流行病学调查等卫生检疫措施，采取不如实填报健康申明卡等方式隐瞒疫情，以及出入境交通工具负责人拒绝接受海关卫生检疫或者故意隐瞒疫情等。上述行为都属于违法情节较为严重，对公共卫生安全危害性较大的行为。其中最为典型的是拒绝执行健康申报、体温监测或者不如实填报健康申明卡。

王军表示，本次疫情发生以后，海关全面启动健康申报制度，对于海关及时掌握出入境人员的相关信息、精准识别高风险人员具有关键作用。但是，一些入境人员怀着侥幸心理，采取各种手段拒绝申报，或不如实申报健康状况，不配合体温监测；还有一些入境人员明知自己已经出现发热、干咳等染疫症状，或曾经去过疫情严重地区，故意隐瞒发病情况，境外旅行史等；甚至有人采取吃退烧药等方式降低体温，掩盖发热症状，在海关卫生检疫环节蒙混过关，入境以后被确诊为新冠肺炎，导致与其密切接触的人员被感染或者被隔离观察，给公共卫生安全造成重大风险。依照《刑法》规定，结合刚刚出台的《意见》，上述行为就可以依照《刑法》第332条的规定，以“妨害国境卫生检疫罪”定罪处罚。

“希望广大出入境旅客在出入境时一定要如实、完整、准确的填报健康申明卡，并配合海关做好体温监测、医学巡查、流行病学调查等各项卫生检疫措施，这既是对本人和家人健康安全的保护，也是必须履行的法律义务。”王军说。