海关总署：为防控境外疫情输入提供有力保障

人民网北京3月16日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署政策法规司司长王军表示，目前国内疫情防控形势持续向好， “外防输入”成为当前疫情防控的重中之重。

“疫情防控越是到最吃劲的时候越是要依法防控。”王军表示，要做到依法防控，首先要从监管角度健全完善管控措施。海关总署依托国务院联防联控机制，按照科学防控、精准施策要求，采取健康申报、体温检测、医学巡查、流行病学调查等一系列卫生检疫措施，坚决遏制疫情通过口岸跨境传播。

另一方面，综合运用行政和刑事执法两种手段强化法律的执行力和威慑力，为防控境外疫情输入提供有力保障。

王军表示，海关总署会同最高法院、最高检察院、公安部、司法部联合出台文件。一是要提高政治站位。要求各部门始终把人民群众的生命安全和身体健康放在首位，将疫情防控作为当前压倒一切的头等大事，依法严惩各类妨害国境卫生检疫违法犯罪行为。

二是准确的适用法律。要求各部门在办理妨害国境卫生检疫案件时要准确理解和适用法律，列举了六类妨害国境卫生检疫行为，实施这些行为如果引起检疫传染病传播或者有严重传播危险的，将依照刑法以“妨害国境卫生检疫罪”定罪处罚。

三是完善工作机制。从做好行政与刑事衔接、加快案件侦办、强化检察职能、坚持过罚相当等六个方面提出了明确要求，确保法律效果与社会效果有机统一。（实习生武雯婧）