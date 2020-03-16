国家移民管理局：“三提前”“三共享”防范境外输入风险

人民网北京3月16日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，为及时有效防范境外疫情输入风险，国家移民管理局及时主动掌握人员出入境信息,向海关检疫等相关部门和地方政府部门、主管机构进行推送，做到“三提前”"三共享”，加强排查、精准管控。

刘海涛说，“三提前”即指登机提前知、起飞提前知、入境提前知。入境人员在境外办理值机时、在航班起飞后和航班落地入境前这三个主要环节，提前掌握国际航班载运入境人员的信息。在航班落地入境前，将排查出的结果及时通报给口岸海关检疫部门，为对入境人员进行全面检测、重点关注和处置提供超前、全面的信息支持。

“三共享”是将每天掌握和排查出的信息通过三个渠道与有关部门进行共享。一是将全国口岸入境人员信息及时通报给各地疫情联防联控机制，共向海关、卫生部门推送入境人员信息110万条，支持各地政府动态掌握本地境外返回人员信息，有针对性开展疫情防控工作。二是全国边检机关对每一名入境人员逐一、认真开展入境边防检查和询问，认真查验护照证件，发现在境外疫情严重国家和地区有旅行史的入境人员6.7万余人次。三是对联防联控机制提供的新冠肺炎新增确诊人员和高度疑似人员的信息，在入境人员数据库中进行排查筛查，共向全国各地联防联控机制推送此类信息21万余条，实施有效的管控。同时，在信息的共享过程中，严格依法确保信息的安全，保护个人的隐私。