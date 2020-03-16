强化政策“拉长板”，入驻企业“补短板” 云南推动中医药快速发展

乘新时代春风，中医药振兴发展进入了前所未有的高光时刻。尤其是近年来，国家将发展中医药复兴和传承提升至国家战略，并给予了政策推动：《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》于2016年印发；《中华人民共和国中医药法》在2017年实施；《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》于2019年出台。中药工业产值不断攀升，逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。

作为中药材种植大省，云南中药材种植面积达794万亩,有6559种中药资源，中药材产业在云南省，是特色现代农业、生物医药和大健康产业的重要组成部分。近年来，在省委、省政府带领下，云南省药监局和云南省工业和信息化厅通过强化政策，吸引了以神威药业为代表的一批知名企业入驻，强力推进了云南生物医药产业快速发展。

强化政策措施后增效显著

“生物医药产业不仅是云南的八大支柱产业之首，还是省政府为促进发展主打的‘绿色食品’、‘健康目的地’和‘绿色能源’三张牌的重要内容之一。”云南省药监局副局长琚健表示，近年来为助推传承和发展中医药事业，保障生物医药产业加速发展，云南省出台了多项政策措施。

琚健介绍：“为充分发挥我省药物资源的丰富优势，进一步做强做大中药饮片产业，我们首先于2016年3月印发《云南省食品药品监督管理局关于印发优化服务环境助推生物医药产业创新发展的意见》，制定了34条措施办法，旨在减轻企业负担，减化程序审批。”她指出，政策的发布实施有力推动了云南省生物医药产业的持续快速发展。

“随后，我们代省政府起草了《关于推进中药饮片产业发展的若干意见》并于2017年出台。这部被外界称为‘滇十条’的文件一经推出，在省内外引起强烈反响。其中提出‘2018年至2020年，每年统筹安排奖补专项资金5亿元’的举措，受到生物医药业一致好评。”琚健介绍：“‘滇十条’之所以影响大，是因为以中药饮片作为牵引，涉及了从种植、研发、生产和流通的产业全链条发展。”

“‘滇十条’发布后，由工信厅牵头、相关部门配合组成中药饮片部门联席会议制度，出台了系列的资金管理办法、申报指南，对于整个云南省生物医药产业的一、二、三产发展形成了有力推动。”云南省工业和信息化厅食品药品工业处处长夏志敏表示。

另外，夏志敏还指出：“制订的相关政策，首先提高了道地药材的质量保障，而且结合定制药园、云药之乡及龙头加工企业基地建设，加大了对龙头种植基地的扶持力度；其次，对一些新建、改建和扩建的加工项目，给予大力扶持，特别提出了中药配方颗粒的试点；第三，在科研创新上，加强了中药材质量标准、中药饮片炮制规范的开发；第四，进行了新业态、新模式的创新，包括推进智慧药房，智能建筑的互联网大健康等方面给予支持力度。”

在进行了详细的解释后，夏志敏表示，一系列的政策红利释放，引来了部分国内知名企业的入驻和投资，2019年云南省规模以上医药工业增加值全年同比增长4.9%，医药工业投资全年同比增长33%。其中12月份单月规模以上医药工业增加值同比增长9.4%，为全年的单月最高增速。

建立新增长点 吸引企业入驻

正如夏志敏所说，“滇十条”充分发挥了云南作为中药种植大省的优势。在此基础上，《云南省人民政府关于加快生物医药高质量发展的若干意见》于2019年11月出台，明确提出“做强龙头企业，健全研发平台，完善人才政策，降低要素成本，强化服务保障，着力促进生物技术药领先发展、现代中药转型发展、仿制药突破发展。力争到2022年，全省主营业务收入10亿元以上生物医药工业企业户数比2018年翻一番”的发展目标。

为实现这一目标，经过云南省药监局、云南省工业和信息化厅共同努力，《关于开展云南省中药配方颗粒研究试点工作的通知》应运而生。该通知确定了云南神威施普瑞药业有限公司等5家配方颗粒和云南瑞药金方制药有限公司等2家中药破壁饮片的试点企业名单。

“从某种意义上讲，知名企业进入云南，既发挥了我们的优势，也弥补了我们的短板，加强了生物制品、化药和仿制药的生产占比。”夏志敏表示。

琚健在介绍吸引企业落地进行的相关工作时表示：“为全面做好精准服务，我们由局领导带队，多次到神威药业等试点企业调研座谈，了解情况后现场为他们解决困难。截止至2019年年底，共受理4家试点企业的1443个中药配方颗粒品种及2家试点企业59个中药破壁饮片品种，复核检验、审评及备案工作全面开展和推进。”

琚健还指出：“为打造一流中药饮片产业服务平台，我们经过争取，在原有10家药物临床试验机构基础上，于2019年获批了云南阜外心血管病医院等3家医疗机构33个专业的临床试验资质，为新药临床研究奠定基础并丰富临床试验专业范围；积极争取资金支持，组织省食药检院、楚雄州药检所等相关部门向省工信厅申请了2872万元项目资金补助，推动我省药物研究平台建设向高质量发展。”

在谈到云南省药监局、云南省工业和信息化厅对于未来将采取的具体措施时，夏志敏表示：“2019年中医药大会的召开带来了积极信号，制定的中医药产业发展战略，为云南省开展后续工作提升定型，将会让我们在现有基础上走好走稳。”

“今后，我们将切实抓好行政审批制度、深化改革工作，推动标准体系建设、促进中药饮片质量提升；推进中药创新，创新中药发展模式并加强中药饮片质量监管。”琚健如是说。

楚雄州大力发展生物医药产业

值得一提的是，云南省各自治州也纷纷采取行动，积极推动中医药高质量发展。例如楚雄彝族自治州，就依托得天独厚的地理优势与丰富多样的药材资源，成立了云南楚雄高新技术产业开发区，重点发展生物医药产业和大健康产业。

据楚雄高新区管委会副主任吴炬介绍：“在省州市各级稳增长、促发展等政策支持的前提下，高新区管委会制定出台了《鼓励支持企业提质增效转型发展实施意见》和《支持科技创新加快创新创业发展实施意见》，每年投入不少于1500万元资金，从企业固定资产投资、科技创新、产品研发等多方面，全方位支持医药企业做大做强。”

“同时，为鼓励生物医药企业革新技术、研发新产品及保障提高医药产品的质量，我们出台相应政策，如资金奖励企业建立院士工作站、研发和投产一类新药产品并通过国家一致性评价等。在医药企业招商引资、项目建设和投产运营的全过程中，都有相应保障政策。”吴炬表示。

他进一步指出：“目前，生物医药产业已成为楚雄高新区乃至整个彝族自治州的支柱产业，聚集了38家生物医药企业，其中20家已投产。形成了包括中药饮片、中药制剂、化学原料药、中药原料药在内的全产业链，并成为云南省的第二大产业集群。同时，通过人才、技术的相互流通，产生了产业聚焦积极效应，吸引了如神威药业等知名企业落户云南，开发特色资源，生产新产品。”

“云南省在出台支持中药饮片产业和中药配方颗粒科研生产的发展政策后，面向全省一视同仁，以政策文件为引领设立统一标准，相当于为产品研发、生产和上市设立了统一的资格门槛，谁有能力达到标准，谁就能通过审批。”吴炬随后以中药配方颗粒为例，进一步说明了统一标准的作用。

“云南省政府为中药配方颗粒试点企业，设立了统一生产工艺与产品质量标准。这不仅规范了医药企业的生产工艺，保障了中药配方颗粒产品质量，更有利于加快中药配方颗粒项目建设各环节的审批速度。企业需通过一定品种的产品生产标准和工艺复核后，才能获得GMP认证，并达到试生产产品的检验和检测合格标准，获得科研生产试点资质认定。”吴炬说。

入驻企业发挥优势带动地方企业发展

在吴炬介绍的20家已投产企业中，神威药业集团旗下的云南神威施普瑞药业有限公司，据了解，从整体搬迁至楚雄高新区，再到开展京津冀联创药物（楚雄）研究院建设及中药配方颗粒、现代中药制剂产业化项目建设，仅用一年多的时间即通过所有相关考核，不仅成为云南省内首家获批生产和临床使用的中药配方颗粒企业，也为其他试点企业打造了样板。

云南神威施普瑞药业有限公司总经理刘红光介绍：“我们秉承云南省领导提出的‘积极推进、控制风险、逐步提高’十二字方针，在相关部门支持下，于2019年9月底通过现场检查，10月中下旬就获得300个配方颗粒的批文。随后上报的201个品种，已通过了云南省药监局的审批。这501个品种的上市，将会对医院的组方有极大帮助。”

对此，吴炬表示：“神威药业将其在楚雄高新区的试点项目作为自身战略布局的重点之一，以其高标准的产品质量与绿色关键工艺技术为支撑，不断加大科研投入，针对云南中药配方颗粒产品的工艺标准进行复核与研究。”他认为，企业能快速落地楚雄高新区是各方共同努力的结果，而且企业也充分发挥优势推动了生物医药发展。

“通过省政府落实的各项扶持政策支持，也会让更多其他知名企业效仿，与云南省政府接触、洽谈并落地发展，从而带动云南省生物医药业发展。”在夏志敏看来，云南神威施普瑞药业有限公司落地楚雄，具有重要示范作用与战略意义。

琚健则指出：“神威药业在全国中药发展方面非常有影响力，他们不仅高度重视质量管理，而且通过研发建立好700多个配方颗粒标准后，再去做后续工作。这证明了企业的自立和创新意识非常强。”她认为，将这类知名企业引入云南，对云南中医药发展会形成推动和引领作用，从而解决地方企业小散弱的问题。

“2014年，神威药业在昆明并购重组云南神威施普瑞药业有限公司后，还陆续收购了云南省多家本土企业，并进行深度重组整合，在这样的优势推动下，云南省本土企业也将焕发生机。”吴炬表示。