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嫁给“对我好”的人就会幸福吗？

2020年08月10日08:49 来源：中国妇女报

当一个人说要养你一辈子，要一辈子对你好的时候，你要明白是自己哪方面让对方有了这样的想法，怎样做可以维持这种状态，而不是完全等着对方永远不变。

身边很多女孩说起嫁人的原因，多半是“他真的对我很好”。毫无疑问，嫁人肯定要嫁对自己好的，但是仅仅因为“对我好”而选择这个人过余生，真的会获得幸福吗？

“对我好”透露出的讯息

选择一个对你好的人本无可厚非，让我们先来捕捉一下只图“对我好”所透露出来的讯息：

1.证明你不爱他。

亲密关系的爱应该是相互流动、彼此滋润的，而只图他“对我好”，他是付出的一方，我是索取的一方，关注点还是放在满足我的需求，而不是满足彼此的需求。这样的感情从一开始就是不均衡的，对双方都是一种隐形的伤害。

2.拱手相让主动权。

因为缺乏自己与岁月抗争的勇气，想一劳永逸地将自己的余生构筑在那个看似对你好的人身上，这无疑让自己成为亲密关系中被动的一方。如果哪一天，他对你不好了，你就什么都没有了。

3.忽略了对方的其他基本信息。

“对我好”并不意味着“这个人好”，只图这些“好”，会忽略对方很多人品、思想、道德等方面的基本问题，最终进入一段充满危险的关系。

美国心理学家斯腾伯格提出爱情三角理论，认为爱情由三个因素组成：激情、亲密和承诺。这三个因素相互影响，又相互独立。一段爱情，必须同时满足这三个因素，才能保持相对稳定。显然，只图“对我好”无法做到这一点，它只是个情感的陷阱。

探寻“对你好”的根源

你在享受他“对我好”的时候，是否思考过他为什么对你好？

心理学家亚瑟·阿伦认为，浪漫之爱不是一种情绪系统，而是使求婚者和所喜欢的恋爱对象建立并维持亲密关系的动机系统。曾经有一个案件，令人唏嘘。

2006年，李承恩连刺女友14刀，最终致其当场死亡。而在这之前，李视女友为生命中最重要的人，对她百依百顺，连饭都不舍得让她做。相恋4年，女友一直没有工作，李就养着她。生活虽苦，但两人共同许下“爱情生死誓言”：忠于爱情，永不变心，如果谁背叛就杀死谁。后来，女友提出分手。李试图挽回，遭拒绝后下此狠手。

李承恩之前对女友好，是真切的。但对于付出方来说，对你好，未尝不是一种情感投资。既然是投资，就希望有回报和收益——“因为我对你好，所以你要永远和我在一起。”

原来，动机和目标导向的行为是浪漫之爱的核心。对你好，是有目的的，有代价的。

现实生活中，李承恩们往往是期待通过“对你好”而“驯服”你，控制你，占有你。而一旦付出太多，却没有回报，他的心理就会失去平衡，做出过激行为。

当一个人说要养你一辈子，要一辈子对你好的时候，你要明白是自己哪方面让对方有了这样的想法，怎样做可以维持这种状态，而不是完全等着对方永远不变。

亲密关系的本质

社会学家霍曼斯说，任何人际关系，其本质上就是交换关系。亲密关系也不例外。这句话听上去 有点冷酷，但深入思考，现实也的确如此。亲密关系中有三个层次的交换。

现实层次的物质交换：比如，那些为了得到金钱、资源、房子而结婚的人。这是赤裸裸的交换，是意识层次的。当这些交换不能满足你的时候，你就会失望或者自动化疏远。

心理层次的情感交换：你在情感、心理营养的某个部位缺失了，你需要一个人的补给。

如孤单时，需要被倾听和理解；无助时，需要被安慰和保护；害怕时，需要被陪伴和连接……当能够补给的这个人出现的时候，你会自动靠近他。

灵性层次的精神交换：如你跟某人很聊得来，有一致的价值观，共同的兴趣爱好，这种共鸣感，让你愿意靠近他。只有这种人与人之间精神和物质的交换过程，达到互惠平衡时，人际关系才能和谐，而且只有在互惠平衡的条件下，人际关系才能维持。

成功的婚姻就像是配合默契的双人舞，而不是某一方的独角戏。他对你好，你也对他好，才是好的爱情。（悦心）

(责编：许心怡、崔元苑)


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