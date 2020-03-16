一次心理辅导，让她摆脱疫情带来的阴影

“我原来献过两次血，都是在西安献的。但这次，我要为武汉人民做点更有意义的事情。”

3月10日上午，在社区下沉党员和志愿者的陪伴下，因疫情滞留在武汉的“95后”西安姑娘小魏如愿完成了献血。得知武汉中心血站急需O型血，她早早就联系好了血站工作人员。

温暖的阳光透过采血车车窗映照在小魏笑意融融的脸庞上，谁能想到，就在数天之前，她还因疫情带来的心理阴影难以自拔。

25岁的小魏在武汉工作，租住在武昌区水果湖街姚家岭社区，３月４日晚，她给社区网格员涂安静打了一个求助电话，要求去医院看精神病科，还要买安眠药。

涂安静还没来得及吃晚饭，神经一下子就因这个不寻常的求助而绷紧了。她和准备收工回家的下沉社区党员陈耘云商量，先去看看小魏的实际情况，再看如何回应她提出的要求。

原来，小魏一直因为疫情滞留在武汉，加之感情上受挫，加剧了她的焦虑，从而导致失眠。打了心理咨询电话之后被建议去精神病科就医，或者服用药物改善睡眠。

“先别着急，你打心理咨询电话，说明你知道遇到问题该如何求助，这一点很好。但也不妨多咨询几次，看看是否会得到同样的论断和建议，好吗？”“你能把自己最脆弱的一面和造成的原因告诉我们，说明你心里是信任我们的，所以也请继续信任我们，也要对自己有信心，好吗？”两人耐心疏导和安抚小魏。

“其实，我就是希望能有人抱抱我，这么长时间就我一个人，我真的太难受了。”一直低着头保持心理戒备的小魏终于放声哭了出来。陈耘云上前给了小魏一个大大的拥抱，一边轻轻拍着她的后背。

小魏听取了建议，在线接受了湖北省妇联12338平台周菁老师的心理辅导。得知自己最近的一系列表现是正常的应激反应后，她松了一口气，并按照周菁老师建议的方法进行自我调适。

作为存在特殊困难的人，小魏开始受到社区的“特殊”照顾。涂安静专门联系小区居民、志愿者方博一家结对帮扶小魏，有饭大家一起吃，有活儿大家一起干，让小魏感受到了家一般的温暖。

“我自己也有个女儿，看到小魏的情况，我就想，如果是我的女儿一个人在外地、处境这么艰难，我肯定也希望有人能帮她一把。”就是这样一个简单的理由，让方博成为小魏心中既温暖、又严厉的“临时家长”。

“他比我爸都细心，但也比我爸更容易着急上火，我知道他是为我好，所以我真的很感激他。”小魏感激地说。

３月６日，小魏也加入了社区志愿者的行列，每天忙着帮大家团购蔬菜：“我要用实际行动来回报大家对我的帮助，这让我感觉很充实、很快乐。”

当上志愿者以后，小魏的状态好了很多，大家都说她是个好姑娘，小区老党员熊西苹阿姨对她更是赞不绝口：“我们年纪大了，智能手机玩不转，小区搞团购，她就帮忙统计，东西来了，也帮忙一起搬、一起送，真是帮了我们大忙啊！”

“三八”国际妇女节，涂安静和陈耘云再次一起去看了小魏，还给她带了一份礼物。捧着收到的礼物，小魏开心地笑了。（记者 姚鹏）