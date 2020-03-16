今日起所有境外进京人员将被集中隔离14天

北京市人民政府副秘书长陈蓓15日表示，为有效防范境外疫情的输入和扩散，从3月16日零时起，所有境外进京人员，均应转送至集中观察点进行14天的隔离观察。集中观察点将配置专业医护和工作人员，定期开展健康监测，发现问题及时处理，使回国人员更安全、家人更放心。

在15日举行的新闻发布会上，陈蓓表示，当前海外疫情呈现加速扩散蔓延态势，境外输入已成为北京疫情防控的主要风险，境外输入病例已成为北京新增确诊病例的主体。为此，首都联防联控协调机制将采取更加严密有力的措施。

同时，全面实施集中隔离措施，最大限度控制传染源、切断传播途径。从3月16日零时起，所有境外进京人员，均应转送至集中观察点进行14天的隔离观察。有特殊情况的，经严格评估，可进行居家观察。集中隔离观察期间，隔离人员费用需要自理。（记者 魏梦佳）