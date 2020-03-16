国家卫健委：3月15日0—24时新增确诊病例16例 累计治愈出院病例67749例

人民网北京3月16日电（董童）国家卫生健康委于16日在官网发布的《截至3月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，新增死亡病例14例（湖北14例），新增疑似病例41例。当日新增治愈出院病例838例，解除医学观察的密切接触者1316人，重症病例减少194例。

截至3月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例9898例（其中重症病例3032例），累计治愈出院病例67749例，累计死亡病例3213例，累计报告确诊病例80860例，现有疑似病例134例。累计追踪到密切接触者680462人，尚在医学观察的密切接触者9582人。

湖北新增确诊病例4例（武汉4例），新增治愈出院病例816例（武汉752例），新增死亡病例14例（武汉13例），现有确诊病例9605例（武汉9150例），其中重症病例2975例（武汉2878例）。累计治愈出院病例55094例（武汉38384例），累计死亡病例3099例（武汉2469例），累计确诊病例67798例（武汉50003例）。新增疑似病例2例（武汉2例），现有疑似病例18例（武汉15例）。

3月15日0—24时，新增报告境外输入确诊病例12例（北京4例，广东4例，上海2例，云南1例，甘肃1例）。截至3月15日24时，累计报告境外输入确诊病例123例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例217例：香港特别行政区148例（出院84例，死亡4例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区59例（出院20例，死亡1例）。