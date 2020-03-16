救助保护监护缺失儿童须形成合力

疫情之下，特殊群体更需特别关爱。继3月14日国务院联防联控机制印发《因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作方案》后，3月15日，全国妇联办公厅、国务院妇儿工委办公室下发通知，部署配合做好因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作。这体现了党和国家对这一特殊群体的浓浓关爱，对无数幼小心灵而言，无疑是雪中送炭。

疫情中，因监护人确认感染、疑似感染或需隔离观察，或因防疫抗疫工作需要，难免会有监护人不能完全履行抚养义务和监护职责，这时，对于敏感脆弱的儿童而言，说“天塌下来”毫不为过，甚至还可能会发生严重的“次生伤害”。

保护儿童权益，在我国宪法和法律中有明确规定。而监护缺失儿童的保护工作从来都不是一家之责，也无法仅靠一家之力解决。从方案来看，救助保护工作涉及民政、卫健、教育、妇联、乡镇、村社等各方力量，包含了儿童生活的方方面面。

这就要求各方力量要充分发挥各自优势，做好责任接力。在此其中，始终将保护妇女儿童合法权益作为自己职能的妇联组织，责无旁贷且有着丰富经验和显著优势。

遍布城乡的妇联干部、妇联执委、巾帼志愿者对基层人头熟、情况明，对家庭和儿童有着最多的了解和最深的关切，她们的积极参与，更能全面摸底排查儿童监护情况，及时发现报告、了解需求，使监护缺失儿童“不漏一人”，都能够得到及时的帮扶救助。

对于确定的监护缺失儿童，妇联可以联合各部门，充分发挥自己的组织优势、工作优势、队伍优势，在监护照料、学习辅导、心理疏导、情感抚慰、热线接听、亲情陪伴等方面提出帮扶措施，实施包干到人，确保关爱到位，切实将党和国家的关怀温暖送到他们身边，帮助他们正视疫情、不怕困难、勇渡难关。

对监护缺失儿童多一份呵护，就能让在医院接受治疗的患者和抗击疫情的工作人员少一份后顾之忧。而对于这些特殊儿童来说，国家的全方位关爱就像黑暗中的一道光，即便疫情来势汹汹，温暖不离开，希望依旧在。（评论员 韩亚聪）