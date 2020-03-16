走出“宅”生活 出现心理波动很正常

一个好的心理状态，对于工作、生活甚至自己的身体情况都会产生积极的正向能量。在新冠肺炎这场战疫中，心理波动是每个人都要过的一关。怎样建立好心态？怎样调节不良情绪？哪些人群有可能发生异常？本期邀请精神卫生领域专家，和您聊聊如何调适上班后的心理情绪。

李占江(北京安定医院副院长、首都医科大学临床心理学系主任)

职场人群复岗的前两周是适应期

经过一个多月的“宅”生活，全国部分地区已经开始复岗复工，对于工作节奏的改变，很多人职场人士多多少少会产生紧张和焦虑情绪，这可能增加抑郁的风险。

我们一定要分析这种情绪的来源，是由于工作压力变化？环境变化？还是由于担心感染新冠病毒？

一般一种行为坚持两周就可以形成习惯，前段时间，人们在家里形成了新的生活或工作模式，等复工后，这种模式又要向一种新的模式转变，这个过程中就会出现不适应的情况，比如注意力不集中，效率比较低等，这是一个很正常的反应。只要接纳这种感受，不要强行去控制自己的注意力，坚持两周，情况就会变，又会适应新的工作模式。

如果是担心有感染风险，那我们要在实施科学防控措施后，去接受可能面临的风险，然后坚持正常的工作生活节奏。要知道，除了新冠病毒，我们每天还会面临着各种各样的风险。

而对于还保持在家办公状态的人，建议大家要逐步培养和复工一样的工作节奏，沿袭以往去办公室的工作习惯。比如在家里整理出一个小区域专属办公空间，实现场景分工。另外，按时工作、按时休息，保持整体工作时长，对时间进行合理分配。这样可以在复工后尽快进入工作状态，也是舒缓自己不良情绪的一种方式。

王春雪(北京天坛医院神经精神医学与临床心理科、睡眠医学中心主任)

焦虑也是有好处的，只要不过度

疫情中，每个人都是战士。普通人虽然不在一线战“疫”，但也会在一定程度上出现焦虑、恐慌、紧张。

很多人会觉得焦虑是个不好的情绪，其实换个角度，焦虑也是有好处的，可以对我们产生保护作用。举个例子，生活中我们吃了不干净的东西，可能会吐或者拉肚子，目的是把脏东西尽快排出去，出现焦虑的道理也是一样的。

在我们遇到危险的时候，本能就会害怕、担心、紧张、恐惧。在这样的状态下，呼吸、心跳会加快，骨骼肌肉变得紧张，胃肠道受到抑制，听觉可能都会变得比以前增强。全身上下所有的器官系统在大脑的支配下重新分配资源，目的就是为了保护你。有紧张、害怕的能力，才能够减少我们暴露的危险，所以，焦虑有着非常重要的积极意义，而且是必须具备的。但是，要注意分辨自己是否过度焦虑，比如和自己以前或者和朋友对比一下情绪变化；再看一下自己有没有失眠、泪点低等身体和心理层面的变化。如果这几个方面都跟以前有很大的不同，那就可能是焦虑过度，如果影响到正常的生活，就需要看医生了。

司天梅(北京大学精神卫生研究所副院长)

两类人群要尽早寻求专业帮助

对于大部分人来说，焦虑情绪是正常的，但有两类人群要特别警惕：

第一类是有既往病史的患者，包括抑郁、焦虑病史的或者其他精神障碍病史。这类人群即使目前处在病情稳定期，疫情作为一个明显应激，可能会成为他们复发的因素。因此呼吁，患者在规律服药期间不要停药，停药不仅有可能会使得稳定的精神疾病出现波动和复发，还可能会有一定的停药反应。疫情期间，医院一次可开三个月的药量，减少去医院的暴露风险。如果不方便去医院开药，可以在可靠的网站上购药，或者到家附近的社区医院、药店去购药。此外，患者也可以在线上与自己的医生进行沟通，对目前的抑郁情况进行评估，必要时建议要增加药物的剂量，或要增加辅助用药。

第二类人群是高暴露人群，比如在一线的医护人员、警察、社区工作人员等。如果抑郁或者焦虑持续程度比较重，比如突然变得特别容易发脾气，情绪很不稳定，入睡也困难，或者是出现睡眠不解乏，效率降低，记忆力下降等情况，一定要警惕，及时找专业医生进行咨询。 (田雅婷整理)《光明日报》( 2020年03月15日 06版)