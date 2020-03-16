检测尿液中RNA有望诊断前列腺癌

据美国约翰·霍普金斯金梅尔癌症中心消息，该中心开发出了一种非侵入性液体活检测试方法，可通过尿液中的核糖核酸（RNA）和其他特定代谢化学物质来检测前列腺癌。相关研究发表在最近的《自然·科学报告》杂志上。

研究人员利用RNA深度测序和质谱分析技术对126名患者和健康人进行检测，发现了一种先前未知的RNA副产物（即代谢产物）组合特征。检测对象包括64名前列腺癌患者、31名良性前列腺增生和前列腺炎患者，以及31名两种症状都没有的健康个体。单靠RNA还不足以明确地鉴定出癌症，但添加一组与疾病相关的代谢产物就可以将癌症患者与其他疾病患者和健康个体明确区分开来。

但研究人员强调，这种非侵入性液体活检测试方法还是针对尿液检测的一项原理验证研究，在投入临床应用前，必须经过更大规模的实体样本研究验证。

约翰·霍普金斯奥尔儿童医院的核糖核酸生物学中心负责人拉简·皮埃拉表示：“非侵入性前列腺癌尿检将成为癌症诊断的重要步骤。之前的组织活检属于侵入性检测，既对病人造成痛苦，而且往往效果不佳。”

（记者李钊）