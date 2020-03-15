农发行：支持2650家企业复工复产，发放贷款1370亿元

人民网北京3月15日电 （许心怡）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，农发行副行长林立表示，截止3月14日，共支持1649家防疫企业，发放应急贷款535亿元；支持2650家企业复工复产，发放贷款1370亿元，其中，中小微企业占比达到78%。

林立介绍，工作主要采取四项举措落实人行专项再贷款政策。一是快速响应。第一时间开通防疫应急通道，特事特办、急事急办。1月31日人行政策出台，次日即向湖北重点企业发放首笔专项贷款5000万元，支持企业加快口罩、防护服等防护用品原材料生产。

二是聚焦精准。突出支持防疫重点企业和重点区域，3月12日率先完成人行下达的首期150亿元专项再贷款投放工作。到目前已向357家防疫企业发放专项贷款164亿元。农发行领用的专项再贷款资金，有1/6多用于湖北地区。

三是简化流程。特殊时期，特别担当。总行对专项贷款下放授信、用信审批权限，对疫情严重地区，允许容缺办贷，一些资料可以先批后补，先放后补。同时利用微信视频网上办贷等方式，简化手续，快速办贷。一线干部员工克服困难，“5+2”“白加黑”，专项贷款从受理至发放平均2-3天，最短的仅用6个小时。

四是主动担当。农发行专项贷款执行优惠利率，财政贴息后，企业融资成本在1.18%左右。根据申贷企业实际情况，大幅提高了信用贷款比例，53%采用信用贷款方式或先贷后补担保手续。

林立表示，下一步，农发行将在人行、银保监会等上级部门指导下，继续做好专项再贷款使用及管理工作，确保放得出，管得住，收得回，真正惠企惠民，把好事办好。