银保监会：金融机构为抗击疫情提供信贷支持超1.4万亿

人民网北京3月15日电 （王国菁）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐表示，银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持超过1.4万亿，1-2月份，信贷比去年同比增加约1300亿。

叶燕斐称，银保监会同其他金融管理部门出台了很多支持疫情防控和复工复产、春耕备耕的政策。其中包括小微企业临时性延迟还本付息的政策。

叶燕斐介绍，为推动政策落地，银保监会主要有以下几项重点工作内容：一是加强监管督导。要求银行将疫情防控、企业复工复产、春耕备耕作为支持实体经济的重要工作来抓。此外，动员各方力量，整合内部资源，确保符合条件的小微企业、农户不会因金融服务不到位而耽误复工复产或者春耕备耕。

二是引导银行对需要延期还款付息安排的企业进行名单式管理。对切实需要延期还款付息的企业建立台账，跟踪了解企业复工复产资金需求，给予相应支持，明确金额、期限，明确相关责任人，确保政策落地。

三是加强跟踪监测。要求银行机构定期向总行报告延期还款付息企业情况，同时总行向银保监会报告，观察整体政策落实情况，对于落实不力的给予指导。

四是宣传推广好的做法，促进银行相互借鉴，更好地支持企业复工复产和春耕备耕工作。