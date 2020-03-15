央行：已发放专项再贷款1840亿元 医用物品紧张局面明显缓解

人民网北京3月15日电 （许心怡）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，根据国务院的部署，人民银行于今年1月31日设立了3000亿元抗击疫情专项再贷款，为支持疫情防控发挥积极作用。

孙国峰介绍，截至3月13日，人民银行已经发放专项再贷款1840亿元，9家全国性银行和10个省市的地方法人银行向4708家全国性、地方性重点企业累计发放优惠贷款1821亿元，平均每户企业获得优惠贷款4000万元。优惠贷款的加权平均利率为2.56%，财政贴息50%以后，企业实际融资成本大约是1.28%，低于国务院关于利率不高于1.60%的要求。目前来看，银行发放优惠贷款的进度保持在每天100亿元以上，发放速度比较快。

孙国峰表示，从效果看，据不完全统计，1月25日至3月10日名单内的重点企业生产口罩16亿个、防护服8779万件、护目镜421万个、病毒检测试剂1029万人份、负压救护车4143辆、蔬菜249万吨、粮食374万吨、肉类156万吨。专项再贷款还为一些重点项目提供资金支持，比如支持北京小汤山医院新建床位，向北京城建集团快速发放贷款3.3亿元。目前医用物品紧张局面已经明显缓解，生活物资供应充足，专项再贷款的政策效果显著。