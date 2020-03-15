国家卫健委：湖北以外省份新增本土确诊病例连续3日为零报告

人民网北京3月15日电 （许晓华）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，湖北除武汉以外地市已连续10日无新增本土确诊病例报告，湖北以外省份新增本土确诊病例数自2月27日以来均在个位数，已连续3日为零报告。当前重中之重还是要把医疗救治工作摆在第一位，努力提高治愈率。

3月14日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例20例；新增死亡病例10例，全部为湖北病例，新增疑似病例39例。当日新增治愈出院病例1370例，解除医学观察的密切接触者1409人，重症病例减少384例。

截至3月14日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例10734例，其中重症病例3226例；累计治愈出院病例66911例，累计死亡病例3199例，累计报告确诊病例80844例，现有疑似病例113例。累计追踪到密切接触者679759人，尚在医学观察的密切接触者10189人。

湖北新增确诊病例4例，全部为武汉病例；新增治愈出院病例1335例，其中武汉1181例；新增死亡病例10例，全部为武汉病例；现有确诊病例10431例，其中武汉9911例；这里面重症病例3163例，其中武汉3058例。累计治愈出院病例54278例，其中武汉37632例；累计死亡病例3085例，其中武汉2456例；累计确诊病例67794例，其中武汉49999例。新增疑似病例1例，为武汉病例；现有疑似病例18例，其中武汉15例。

3月14日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例16例，其中北京5例，浙江4例，上海3例，甘肃3例，广东1例。截至3月14日24时，累计报告境外输入确诊病例111例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例204例，其中香港特别行政区141例；澳门特别行政区10例；台湾地区53例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例16例，均为境外输入病例；新增疑似病例38例，无新增死亡病例，重症病例减少4例。

新增本土确诊病例均来自武汉。湖北除武汉以外地市已连续10日无新增本土确诊病例报告，湖北以外省份新增本土确诊病例数自2月27日以来均在个位数，已连续3日为零报告。当前重中之重还是要把医疗救治工作摆在第一位，努力提高治愈率。