孙春兰率中央指导组指导工作 把医疗救治工作摆在第一位 在科学精准上下功夫

新华社武汉3月13日电 （记者胡浩、赵文君）为深入贯彻习近平总书记关于把医疗救治工作摆在第一位的重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，13日下午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰来到同济医院，调研指导新冠肺炎患者救治工作，要求抢抓援鄂医护力量、医疗资源汇聚湖北的重要窗口期，千方百计抢救在院患者，重症与轻症并重，不断总结经验、完善方案，一人一策，力争更多患者早日康复。

孙春兰通过视频连线，听取武昌医院、武汉儿童医院、亚心总医院负责同志汇报有关治疗情况，详细了解孝感、黄石、黄冈、鄂州等市州有关医疗机构患者救治情况。她指出，在重症救治取得阶段性成效的同时，当前在院的重型、危重型患者仍然较多，医疗救治任务艰巨。要将能够转运的重型、危重型患者向高水平医院集中，实时监测病情，针对高危因素建立预警机制，加强抗病毒治疗和对症支持治疗的协同性。要总结推广行之有效的诊疗技术，做好多学科诊疗和重症护理，持续优化并落实诊疗方案，加大重症巡查力度，加强对武汉以外其他市州的技术指导和支持，推进救治同质化、规范化。

孙春兰强调，要坚持关口前移，针对新冠病毒可能的靶器官和患者基础病的情况，完善相关检查，多学科介入，中西医结合，逐个医院对轻症治疗进行评估，防止轻症发展成重症，努力提高治愈率。要结合疫情防控进展，对医疗力量作出调整，逐步清空一些定点医院，有序恢复正常医疗秩序，更好地满足人民群众日常诊疗需要。

《 人民日报 》（ 2020年03月14日 02 版）