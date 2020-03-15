北京发布新版餐饮服务指引 全面推行公筷公勺

安排专人对就餐人员测温、提倡二维码点餐、推广分餐制……昨天，北京市商务局制定的疫情期间餐饮服务单位经营服务指引3.0版正式发布。指引进一步明确了顾客就餐和餐厅服务细节，要求就餐人员不得面对面吃饭，餐桌间隔要在1米以上，固定桌椅要标识出非就餐座位。

据悉，指引适用于本市餐饮企业及其门店、单位食堂、网络餐饮服务第三方平台等餐饮服务单位。指引要求，餐饮服务单位要在店内外候餐区、取餐区、结账区划设“一米线”，严格控制排队就餐人流密度，提倡使用二维码扫码点餐、结账。餐饮服务单位要安排专门人员对就餐人员检测体温，体温正常方可进入餐厅就餐。

此外，餐饮服务单位要控制餐厅就餐人数，停止接待群体性聚餐。拉开桌椅间距，确保餐位间隔在1米以上，如桌椅固定无法移动，要明确标识出非就餐座位。记者进一步了解到，群体性聚餐指的是生日宴、寿宴等人员较多的聚集性活动。

指引还提出，就餐人员不得面对面吃饭。内部食堂应采用分时段错峰就餐等服务方式。餐饮服务单位要全面推行公筷公勺。对于合餐顾客，要做到“一菜一公筷、一汤一公勺”，或者“一人一公筷、一人一公勺”。有条件的餐厅要积极推广分餐制。据了解，不提倡面对面就餐不只是针对陌生人，也包括同行的就餐人员，例如，家庭成员外出就餐可由面对面改为并排坐。

在就餐环境方面，指引要求，餐厅对于顾客接触多的桌面、门把手、水龙头、走廊、电梯、扶手、洗手间等部位及时清洁消毒。餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前必须清洁消毒，做到“一客一用一消毒”。厨余垃圾加盖、分类及时清理。餐厅还要严格落实进货查验及索证索票制度，做好采购验收及台账登记工作，不得采购不明来源或不符合要求的食品和食品原料。

指引也对餐饮员工提出要求，餐饮员工上下班途中要正确佩戴口罩，尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上下班。如必须乘坐公共交通工具，要全程佩戴口罩，途中尽量避免用手触摸车上物品。员工体温正常方可进入经营场所，上岗期间必须保持清洁卫生，严格洗手消毒，时刻佩戴口罩，口罩要及时更换。一旦发现员工有发热、感冒、咳嗽、呼吸道感染等症状，应立即停止工作，及时到医疗机构就诊。 (记者 马婧)