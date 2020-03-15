国家卫健委：3月14日0—24时新增确诊病例20例 累计治愈出院病例66911例

人民网北京3月15日电（董童）国家卫生健康委于15日在官网发布的《截至3月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例，新增死亡病例10例（湖北10例），新增疑似病例39例。当日新增治愈出院病例1370例，解除医学观察的密切接触者1409人，重症病例减少384例。

情况显示，截至3月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例10734例（其中重症病例3226例），累计治愈出院病例66911例，累计死亡病例3199例，累计报告确诊病例80844例，现有疑似病例113例。累计追踪到密切接触者679759人，尚在医学观察的密切接触者10189人。

湖北新增确诊病例4例（武汉4例），新增治愈出院病例1335例（武汉1181例），新增死亡病例10例（武汉10例），现有确诊病例10431例（武汉9911例），其中重症病例3163例（武汉3058例）。累计治愈出院病例54278例（武汉37632例），累计死亡病例3085例（武汉2456例），累计确诊病例67794例（武汉49999例）。新增疑似病例1例（武汉1例），现有疑似病例18例（武汉15例）。

3月14日0—24时，新增报告境外输入确诊病例16例（北京5例，浙江4例，上海3例，甘肃3例，广东1例）。截至3月14日24时，累计报告境外输入确诊病例111例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例204例：香港特别行政区141例（出院81例，死亡4例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区53例（出院20例，死亡1例）。