国家卫健委：关爱一线医务人员的老年家属 做好服务工作

人民网北京3月14日电 14日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍强化疫情防控期间困难群众兜底保障工作情况。在回答如何关爱一线抗击疫情的医务人员父母，消除医务人员的后顾之忧这一问题时，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示，疫情发生以来，广大医务工作者奔赴抗疫前线，连续奋战，涌现了许多感人的事迹。他们是舍小家顾大家，但是他们也有家庭，也上有老下有小，有一些父母老人在家里后方无人照料，遇到一些困难。面对这种情况，国家卫生健康委和全国老龄办高度重视，通过联防联控机制印发了《做好一线医务人员老年亲属关爱服务工作的通知》，作出了全面的部署。

王海东介绍，一是要求各地高度重视一线医务人员的老年家属，协调各方力量解决他们的实际困难。

二是做好服务工作，提供健康服务，对后方的老年亲属加强健康管理；提供托养服务，协调有条件的养老机构、医养结合机构，安排家中无人照料的老年人入住；提供生活服务，为老年人提供必要的防护用品，帮助他们代买一些生活必需品等。

三是加强组织保障，要求各地制定具体的照顾服务措施，并且对一些服务费用进行减免。（实习生武雯婧）