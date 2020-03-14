国家卫健委：高度重视老年人疫情防控 采取5措施保证健康安全

人民网北京3月14日电 （李轶群）14日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍强化疫情防控期间困难群众兜底保障工作情况。会上，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示，老年人抵抗力相对较弱，而且大多患基础性疾病，所以更易感染传染性疾病。国家卫生健康委和全国老龄办对老年人的疫情防控高度重视。目前采取了五项措施来保证老年人群的健康安全。

首先，建立老年人疫情防控体制和机制，在疫情防控初期就印发关于做好老年人疫情防控通知，对各地提出明确要求，明确了各种防控措施，做了全面部署。

二是重点做好养老机构和居家老年人的疫情防控工作。对机构，国务院联防联控机制下发一系列养老机构防控指南，规范性文件，也印发了养老机构老年人就医指南，医养结合机构防控工作指南等等，规范养老机构工作。对居家老年人，充分发挥社区、家庭医生团队的作用，对老年人进行健康管理，特别是对高龄老人，失能老人，还有空巢老人予以高度关注。

三是加强宣传教育工作。在疫情发生之初，国家卫健委以全国老龄办的名义向全国老年人发出公开信，请老年人正确看待疫情，既不要不在乎，也不要过度恐慌，要科学防控。同时，对老年人居家生活起居、健康管理、外出活动等等方面都提出具体倡议和建议措施。同时，还印制宣传材料，有语音版、漫画版，用通俗易懂的语言、图文并茂的形式向老年人宣传防控知识，易被老年人接受。

四是加强督导和检查。重点督导检查养老机构和医养结合机构，发现问题立即整改，对防控措施执行不力的严肃问责。

五是重视加强对一线医务人员老年亲属的关爱和服务工作。国家卫健委和全国老龄办率先通过联防联控机制印发《做好一线医务人员老年亲属关爱服务工作的通知》，对各地提出明确的要求，要了解这些老年亲属的生活状况、存在的困难，要给予提供健康服务、托养服务、生活服务等，给予必要保障，解除一线医务人员后顾之忧等。