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国家卫健委：湖北以外省份治愈出院比例为97.3% 治愈率持续上升

2020年03月14日15:42 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月14日电（记者 孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋在介绍疫情相关情况时表示，我国内地现有本土确诊和疑似病例数近1周均持续下降，治愈出院比例武汉为72.9%，湖北除武汉为92.7%，湖北以外省份为97.3%，治愈率近1周均持续上升。

在发布会上，米锋发布数据显示，3月13日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例11例；新增死亡病例13例，全部为湖北病例；新增疑似病例17例。当日新增治愈出院病例1430例，解除医学观察的密切接触者2174人，重症病例减少410例。

米锋还发布了境外输入病例的情况，发布数据显示，3月13日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例7例，其中上海4例，甘肃2例，北京1例。截至3月13日24时，累计报告境外输入确诊病例95例。

米锋表示，我国内地现有本土确诊和疑似病例数近1周均持续下降，治愈出院比例武汉为72.9%，湖北除武汉为92.7%，湖北以外省份为97.3%，治愈率近1周均持续上升。经过艰苦努力，我国疫情形势向好态势进一步巩固拓展。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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