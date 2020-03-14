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上海新增4例境外输入新冠肺炎确诊病例 累计报告350例

2020年03月14日08:50 来源：中国新闻网

　　据上海卫健委官方微博消息，2020年3月13日12—24时，上海市排除新型冠状病毒肺炎疑似病例15例；新增4例确诊病例，均为通过联防联控机制发现的境外输入型病例。

　　病例1为意大利籍，在本市工作生活，3月10日自意大利都灵出发，经法国巴黎转机，于3月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。综合流行病学史、临床症状、实验室检测结果和影像学检查等，诊断为确诊病例。

　　病例2为中国浙江籍，在意大利工作生活，3月11日自意大利博洛尼亚出发，经俄罗斯莫斯科转机，于3月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。综合流行病学史、临床症状、实验室检测结果和影像学检查等，诊断为确诊病例。

　　病例3、病例4为中国浙江籍，在意大利工作生活，3月11日自意大利米兰出发，经俄罗斯莫斯科转机，于3月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。综合流行病学史、临床症状、实验室检测结果和影像学检查等，诊断为确诊病例。

　　截至3月13日24时，上海市已累计发现确诊病例350例。确诊病例中，男性184例，女性166例；年龄最大88岁，最小7月龄；145例有湖北居住或旅行史，34例有湖北以外地区居住或旅行史，159例有相关病例接触史，4例有伊朗居住史，7例有意大利居住史，1例有美国居住史；外地来沪人员111例，境外输入人员12例，本市常住人口227例。

　　确诊病例中，现有23例在院治疗，其中14例病情平稳，8例病情危重，1例重症；324例治愈出院；3例死亡。尚有26例疑似病例正在排查中，其中12例是通过联防联控机制发现的境外输入型疑似病例。

(责编：董童、杨迪)


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