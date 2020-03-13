同仁堂集团启动第三批捐赠 1000余万元产品服务一线

中成药、保健品、食品、防护物资……进入3月份，又一批由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”）向相关机构捐赠的价值1000多万元的产品和物资陆续投入境内外各地“战疫”一线。至此，同仁堂集团为抗击新冠肺炎疫情已进行三批产品和物资捐赠，总金额达2200余万元。

同仁堂是拥有351年历史的著名中医药老字号品牌，一直以来秉承“可以养生，可以济人者唯医药为最”的仁德情怀，全心全意为人民健康服务。新冠肺炎疫情暴发以来，同仁堂集团认真落实党中央、北京市委坚决打赢疫情防控阻击战的要求，所属工业单位提前复工，加班加点生产安宫牛黄丸、紫雪散、苏合香丸、藿香正气水等抗击疫情用药。同仁堂系统在国内外的2400多家药店和零售终端全力保障药品供应并公开承诺不涨价。同仁堂商业集团所属佛山连锁药店等开展线上问诊，同仁堂医养集团旗下各社区卫生服务机构春节期间无休息，为市民提供中医服务。与此同时，同仁堂集团及各级子企业积极向各地捐赠产品和物资，履行国有企业社会责任。在前两批捐赠的基础上，同仁堂集团再次向社会捐赠1000多万元的产品和物资，用于武汉、北京等地疫情防控工作。

同仁堂集团此次向北京市慈善协会捐赠了840万元中成药及保健产品，用于湖北武汉和北京两地抗击新冠肺炎疫情。中成药有安宫牛黄丸、紫雪散、苏合香丸、养阴清肺丸、清瘟解毒丸、解热消炎胶囊、藿香正气水、牛黄解毒片、川贝枇杷糖浆、川贝止咳露、永盛合阿胶等；保健产品有同仁堂国药集团在香港生产的具有提升免疫力功能的灵芝孢子粉胶囊，同仁堂健康药业集团生产的由总统牌维生素C咀嚼片、蛋白粉和灵芝西洋参口服液组成的“免疫力提升”家庭套组。本批捐赠给武汉的产品已于3月初由中国邮政速递物流公司北京西城分公司免费运送至武汉。

面对境外多个国家疫情爆发的情况，同仁堂国药集团决定向境外捐赠价值100多万元的产品和物资。其中，向香港中医药团体抗疫联盟2.5万人份板蓝根颗粒和藿香正气片；向香港长者中心捐赠2000人份酒精消毒液、预防茶饮和1万只防护口罩；向加拿大和新加坡捐赠“扶正避瘟饮”组方各2000付。

此外，同仁堂健康药业集团、药材参茸集团还向北京、辽宁、青海、甘肃等地区捐赠合计价值100多万元的医用物资、保健品、药品等慰问一线防控人员。同仁堂健康药业集团大连分公司向大连市总工会捐赠3000盒海参牛磺酸维生素E胶囊辽宁分公司向桓仁满族自治县红十字会捐赠990罐人参片；青海分公司向青海省工信厅、海西州人民政府捐赠柴达木红枸杞果膏、N95口罩等医用物资和保健品。同仁堂药材参茸集团吉林参茸科技开发公司向靖宇县防疫指挥部捐赠三七粉、大枣等。