同仁堂国药拟向意大利调拨物资防控疫情

新冠疫情在全球蔓延，北京同仁堂国药（香港）集团有限公司（以下简称“同仁堂国药”）采取多种措施积极应对。近日，决定向意大利调拨中药饮片、破壁灵芝孢子粉胶囊、纳米口罩等一批疫情防控物资。

同仁堂国药是具有351年历史的知名中医药老字号品牌中国北京同仁堂（集团）有限责任公司下属从事国际业务板块的子企业，于1993年开始开拓国际市场。近年来，同仁堂国药通过践行国家“一带一路”倡议，相继走进世界五大洲28个国家和地区，开设了各类终端门店149家，为数以亿计的海外民众送去了中式健康解决方案。

2018年10月，同仁堂国药进入意大利，与当地企业合作开展中医药服务贸易，并已经推动完成了多个传统中成药品种在意大利的准入。随着境外疫情形势发展，同仁堂国药组建“同仁堂境外疫情防治专家组”，结合中国疫情防治形成的中医药成功经验，提供“一国一策”诊疗方案。其中，在意大利，同仁堂国药推出了针对意大利环境、气候、用药习惯的靶向加减方。此外，同仁堂国药拟于近期向意大利政府机构、红十字会和医疗卫生机构调配7000套饮片及2000份破壁灵芝孢子粉胶囊；并计划通过欧盟区域协调方式，将已经在捷克生产的数万只纳米口罩紧急发往意大利，用于疫情防控。