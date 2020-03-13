商务部：减税降费等助企纾困政策 要确保内外资企业同等享受

人民网北京3月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外资司司长宗长青表示，维护公平的竞争环境是优化营商环境的重要内容，也是外国投资者评价各国营商环境的重要指标。

宗长青介绍，今年新实施的《外商投资法》明确规定：“外商投资企业依法平等适用国家支持企业发展的各项政策”。《外商投资法实施条例》也规定，政府在政府资金安排、税费减免、人力资源政策等方面，应当依法平等对待外商投资企业和内资企业。3月10日，国务院常务会特别明确，近期出台的减税降费等助企纾困政策，要确保内外资企业同等享受。

宗长青说，新冠肺炎疫情发生后，为支持困难企业特别是中小微企业渡过难关，在财税、金融、社保、就业等方面，国家层面、部门层面以及地方政府都出台了一系列助企纾困政策。在现存的40多万家外资企业中，90%以上都是中小微企业，如果按照内外资企业一视同仁的原则，应该说绝大多数的外资企业都可以从这些政策中获益。

宗长青表示，下一步，商务部将从四方面抓好政策落实，使国家助企纾困政策，更多惠及外资企业。一是加大政策宣传力度。好政策首先要让外资企业家喻户晓。

二是加强政策服务，把政策分类梳理打包，利用多种渠道分类推送，“送政策上门”。

三是建立重点外资企业联系服务制度，把帮助外资企业解决困难和落实支持政策相结合，兑现政策红利。

四是建立健全外资企业投诉工作机制，发挥外商投资企业投诉工作部际联席会议制度作用，及时纠正一些地方、部门不公平对待外资企业的行为，维护外资企业合法权益。