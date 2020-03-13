商务部：坚持稳存量和促增量相结合 稳住外资基本盘

人民网北京3月13日电 （许心怡）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外资司司长宗长青表示，党中央、国务院高度重视外贸外资工作，商务部将按照党中央、国务院部署，坚持问题导向和目标导向相结合，坚持稳存量和促增量相结合，围绕稳住外资基本盘，从5个方面加大工作力度。

宗长青介绍，一是通过抓扩大开放稳外资。加快压减全国和自贸试验区外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入；加快修订《鼓励外商投资产业目录》，增加鼓励条目，提升开放广度和深度。

二是通过抓政策落实稳外资。近年来，国务院连续出台了4份外资政策文件；今年以来，为了应对疫情，国务院及相关部门又出台了一系列稳外贸稳外资的支持政策。当务之急是围绕外资企业全面复工复产提供政策支持，让政策落地生效，让企业有实实在在的获得感。

三是通过抓开放平台稳外资。发挥好218个国家级经开区和18个自贸试验区稳外贸稳外资的示范带动作用。

四是通过抓投资促进稳外资。提升多边、双边投资促进机制的功效，发挥好进博会、投洽会等重大展会平台投资促进作用。

五是通过抓优化环境稳外资。实施好《外商投资法》及配套条例，建立外商投资服务体系，健全外资企业投诉工作机制，做好招商、安商、稳商工作。