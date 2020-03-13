商务部：对除“两高一资”外所有未足额退税的产品及时足额退税

人民网北京3月13日电 （许心怡）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外贸司司长李兴乾表示，3月10日，国务院常务会议审议确定，对除“两高一资”外所有未足额退税的产品及时足额退税。此前，税务总局还发文明确，将全国正常出口退税的平均办理时间提速20%，也就是由原来的10个工作日缩短至8个工作日。这些政策覆盖面广、力度大，有利于企业增强信心、轻装上阵，更好的促进稳外贸。

据李兴乾介绍，出口退税是这次国务院常务会议制定的一项重要举措。出口退税是国际通行做法，符合世贸组织规则。对出口产品及时足额退税，有利于中国企业公平参与国际竞争，是外贸企业应当受到的制度和政策保障。近期，商务部会同有关方面，对外贸企业开展了大范围的问卷调查，企业普遍反映，希望进一步加大出口退税力度。