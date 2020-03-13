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商务部：全力支持外贸制造厂商复工复产

2020年03月13日16:10 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月13日电 （许心怡）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外贸司司长李兴乾表示，随着疫情在全球范围快速蔓延，世界经济下行压力明显加大，我国外部发展环境的不确定性正在上升。基于对供给和需求形势变化的研判，当前中国政府贸易政策的核心是稳住外贸基本盘。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，狠抓稳外贸政策落实，全力支持外贸制造厂商复工复产，尽快达产，恢复正常的市场秩序。

李兴乾介绍，商务部将重点做好四项工作，为外贸企业提供有效的支持和帮助。第一，加强机制建设。要发挥双边经贸合作机制的作用，加快推进自贸区建设，推动与更多国家商签高标准自贸协定，商建贸易畅通工作组，营造良好的国际贸易环境。

第二，加大政策支持。进一步完善出口退税政策，减轻企业负担，扩大外贸产业信贷投放，满足企业贸易融资需求。支持有市场、有订单的外贸企业有效履约。进一步扩大出口信用保险短期险的覆盖面，促进费率合理下调。

第三，优化公共服务。要支持地方、行业组织、贸易促进机构搭建公共服务平台，为企业提供必要的法律和信息服务，帮助企业参加境内外贸易促进和展览活动。

第四，鼓励创新发展。发挥跨境电商、市场采购等贸易新业态、新模式对进出口贸易的促进作用，支持企业建设一批高质量的海外仓，完善中国外贸国际营销网络体系建设。

(责编：刘卿、李栋)


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