商务部：分享疫情防控经验 对有关国家和地区给予力所能及的帮助

人民网北京3月13日电 （王国菁）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外贸司司长李兴乾表示，中国一直在进一步扩大国际和地区合作，分享疫情防控经验，在克服自身困难的同时，对有关国家特别是疫情较重的国家和地区给予力所能及的帮助。

“随着疫情在全球蔓延，不少国家在口罩、防护服等防疫物资上存在较大缺口，希望中国给予援助或者从中国采购。”李兴乾介绍，疫情发生后，中国政府坚决果断采取措施，推动企业复工达产、扩产转产，医疗物资的产能产量快速提升，整体的保障状况有了较大改善。

李兴乾表示，中国人口众多，生产生活场所人员密集，口罩、药品等部分品种的供应，仍然是短缺的。为体现大国责任担当，支持各国共同抗击疫情，我们此前已经对有关国家提出的诉求及时给予了支持和帮助。

“在中国政府和人民最困难的时候，一些国家和国际组织及时伸出了援手，对此我们永远铭记在心。”李兴乾称，我们对各国人民在疫情面前遭遇的困难和压力，感同身受。中国政府对医疗物资的出口高度重视，积极支持。我们乐见出口企业组织口罩等医疗物资对外供应，以实际行动为全球防疫作出应有贡献。