商务部：发挥出口信用保险作用 促进外贸稳定发展

人民网北京3月13日电 （王国菁）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外贸司司长李兴乾表示，近期，企业反映受疫情影响，面临订单被取消、拒收拒付等风险。应对这些明显上升的风险，亟需加大出口信用保险的支持。出口信用保险有利于保障外贸企业收汇风险，帮助开拓国际市场，促进外贸稳定发展。

李兴乾介绍，3月10日，国务院常务会议审议通过的政策当中，特别明确要发挥出口信用保险的作用。一方面，推动政策性金融机构发挥好逆周期调节作用。另一方面，鼓励有意愿、有能力的商业保险公司开展相关业务，进一步扩大短期险覆盖面，加大对外贸企业的风险保障力度。

李兴乾表示，商务部会同中信保公司已联合发布《关于做好2020年短期出口信用保险相关工作全力支持外贸企业应对新冠肺炎疫情影响的通知》，引导外贸企业用好短期出口信用保险，有效保障出口收汇的风险。

李兴乾称，主要从四个方面为外贸企业提供帮助：一是进一步扩大短期险覆盖面，对受疫情影响较大的企业提供重点支持服务，做到应保尽保；

二是对受疫情影响这些企业要提供高效理赔服务，简化报损索赔程序及单证材料要求，适度放宽理赔审理的条件，做到应赔尽赔、能赔快赔；

三是对中小微外贸企业进一步降低保费的费率，允许合理缓交保费，减轻企业资金压力；

四是扩大保单融资的规模，帮助企业获得更多的银行资金支持。