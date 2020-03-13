商务部：《鼓励外商投资产业目录》第九次修订 增加鼓励领域

人民网北京3月13日电 （王国菁）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外资司司长宗长青表示，此次通过修订扩大《鼓励外商投资产业目录》增加鼓励领域，既能让更多外商投资企业享受优惠政策，从而降低成本，对冲疫情带来的不利影响，又能增强行业整体竞争力，进一步稳定、提升重要产业链、供应链能力和水平。

“《鼓励外商投资产业目录》对外商投资企业有一些配套优惠政策。”宗长青介绍，这些政策主要有：投资总额内进口自用设备免征关税；对于集约用地的项目优先供应土地，并且可以按不低于工业用地出让最低价标准的70%，确定土地出让底价。外商投资中西部鼓励目录内的领域，不仅可以享受上述优惠政策，还可以享受西部大开发15%的企业所得税税率优惠。

宗长青称，“修订《鼓励外商投资产业目录》既是落实国家发展战略的长远谋划，也是当前应对疫情、稳住外资基本盘的现实需要。《鼓励外商投资产业目录》是明确我国鼓励外商投资行业、领域和区域的重要政策性文件，从1995年第一版开始历经了8次修订，这个目录一直发挥着积极引导外资投向、促进我国产业结构升级和促进区域协调发展的重要作用。

宗长青强调，经党中央、国务院批准，国家发展改革委、商务部公布的鼓励目录，包括全国目录和中西部地区目录两部分，分别有415条和693条。

宗长青表示，第九次修订《鼓励外商投资产业目录》，主要有以下三点考虑：一是聚焦促进制造业高质量发展，鼓励外商向国内存在短板的产业链、供应链投资，巩固我国产业链、供应链优势；

二是聚焦提升中西部地区和东北地区承接产业转移的能力，促进东部地区一些受到成本上升因素影响的外资在我国梯度转移，促进国家区域发展战略实施；

三是聚焦国内消费升级的需要，通过鼓励外商投资促进供给侧结构性改革，更好满足人民群众的消费需求。