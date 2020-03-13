商务部：已启动两个外资准入负面清单修订 坚持只减不增

人民网北京3月13日电 （王国菁）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外资司司长宗长青表示，按照党中央、国务院的部署，目前国家发展改革委、商务部已经会同相关部门启动全国和自贸试验区两个外资准入负面清单的修订工作。

“修订负面清单既是当前稳外资的需要，也是长远扩大开放的举措。”宗长青称，这次修订负面清单主要有四点考虑：一是坚持两个负面清单修订只减不增，在积极扩大开放中稳外资；

二是坚持与产业结构优化升级相结合，重点加大服务业对外开放的力度；

三是坚持与扩大内需相结合，进一步发挥外资作用，更好地满足人民群众日益多元化的消费需求；

四是坚持积极稳妥，处理好两个清单的关系，一些领域在全国开放还不成熟的，首先在自贸试验区先行先试，进行压力测试，待条件成熟后在全国推广。

宗长青介绍，商务部将与发展改革委等部门一道，加快修订工作节奏，尽快按程序报请批准后向社会公布实施。