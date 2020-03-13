商务部：浙江、江苏、上海等省市重点外贸企业已全部复工

人民网北京3月13日电 （许心怡）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外贸司司长李兴乾表示，据监测，各地的外贸企业复工复产的进度正在加快，履约能力也在快速的回升。其中，浙江、江苏、上海等外贸的大省、大市、重点外贸企业已经全部复工。

李兴乾介绍，受疫情叠加春节因素的影响，今年中国外贸生产企业复工晚于往年，加上物流运输不畅，人员国际往来受阻，导致订单的履约率下降，进出口受到一定的影响。1—2月，我国外贸进出口总额4.12万亿人民币，下降了9.6%。其中，2月份的出口呈现了两位数的降幅。随着疫情逐渐得到控制，以及我国政府出台的一系列稳外贸政策措施付诸实施，效果逐步显现。

李兴乾指出，从今年看，外贸发展所面临的国内外的形势极其复杂严峻，不确定因素一直在增多。从国际看，疫情在全球蔓延，已经有120个国家和地区出现了确诊病例，世卫组织认为新冠肺炎疫情已经具有大流行特征，全球经济下行压力显著加大。国际金融和能源市场异常下挫，国际需求出现新的变数。波罗的海干散货的指数BDI较去年9月峰值下降了75%，从国内看，需求不足也将加大进口的压力。2月份制造业的PMI仅为35.7%，比上月下降了14.3个百分点，也是创历史新低。

“同时我们也要看到，中国外贸潜力大，韧性足、竞争力强、产业链稳固，企业的创新意识、开拓市场能力都很强，外贸发展长期向好的趋势没有改变。”李兴乾表示，我们将按照党中央、国务院决策部署，狠抓各项稳外贸政策的落地见效，与各部门、各地方和广大外贸企业共同努力，完全有信心稳住外贸基本盘。