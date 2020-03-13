国家卫健委：疫情防控形势继续积极向好 取得阶段性重要成果

人民网北京3月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，截至3月12日，有21个省份和新疆生产建设兵团超过14天无新增本土确诊病例，6个省份超过1周无新增本土确诊病例。我国疫情防控形势继续积极向好，取得阶段性重要成果。

3月12日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例8例；新增死亡病例7例，其中湖北6例，山东1例，新增疑似病例33例。当日新增治愈出院病例1318例，解除医学观察的密切接触者2483人，重症病例减少237例。

截至3月12日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例13526例，其中重症病例4020例；累计治愈出院病例64111例，累计死亡病例3176例，累计报告确诊病例8万08百13例，现有疑似病例147例。累计追踪到密切接触者678088人，尚在医学观察的密切接触者12161人。

湖北新增确诊病例5例，全部为武汉病例；新增治愈出院病例1255例，其中武汉1103例；新增死亡病例6例，全部为武汉病例；现有确诊病例13171例，其中武汉12358例；这里面重症病例3948例，其中武汉3793例。累计治愈出院病例51553例，其中武汉35197例；累计死亡病例3062例，其中武汉2436例；累计确诊病例67786例，其中武汉49991例。新增疑似病例1例，为武汉病例；现有疑似病例49例，其中武汉44例。

3月12日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例3例，其中上海2例，北京1例。截至3月12日24时，累计报告境外输入确诊病例88例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例190例，其中香港特别行政区131例；澳门特别行政区10例；台湾地区49例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例3例，全部为境外输入病例，新增疑似病例32例，新增死亡病例1例，重症病例减少5例。截至3月12日，有21个省份和新疆生产建设兵团超过14天无新增本土确诊病例，6个省份超过1周无新增本土确诊病例。我国疫情防控形势继续积极向好，取得阶段性重要成果。