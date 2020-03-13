疫情大“考” 扬州援鄂医疗队用行动作“答”

人民网3月13日电 （刘阳 韩基琛）“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”古有李白送好友去扬州，今有扬州医疗队辞别家乡到武汉支援。2月13日晚，来自扬州市8家医院的164名队员抵达武汉，并在2月15日正式接管武汉市第一医院的2个重病区。

这意味着他们要在一天多的时间里，做好正式上岗前的所有准备工作，其中就包括“院感”培训。扬州医疗队领队苏北人民医院党委书记徐道亮表示，“院感”即“医院感染管理科”，主要工作是对医院感染进行有效的预防与控制。他强调，在这场抗击新冠肺炎疫情的战斗中，“院感”范围已不仅在医院，还包括医护人员的驻地，甚至上下班的途中。

防止医护人员感染是战胜新冠肺炎的重要条件。为了保证“院感”考核人人过关，院感专家乔继红在驻点医院跟踪医务人员个人防护用品穿脱的全过程，查漏补缺。

在“院感”培训期间，为了引起队员重视，徐道亮组织了一场个人防护“比武大赛”。他将队伍分成两人一组，面对面 “比试” ，并由评委点评。“我当时最大的目的就是引导大家提高认识，做好防护。” 徐道亮说，这样的“比试”既能缓解队员的压力，又能达到培训效果。我承诺过要坚决圆满地完成任务，一个不少地把队员们全部带回扬州。

徐道亮的这份承诺相信很快就能兑现了，在武汉这一个月的时间里，他们做出了医护人员零感染、重症病人零死亡的成绩。并且还成功地应用新技术“托珠单抗”治疗方式使患者减轻了病症。

“一人一方”中西结合治疗患者

“我们接管的一位患者是武汉第一医院首例使用“托珠单抗”并进入临床试验的患者。”徐道亮称，他们接管的一位52岁男性患者，新冠病毒核酸持续阳性，对其进行胸部CT跟踪检查发现进展加重，在前期治疗中，该患者使用抗病毒、抗感染中药等效果均不理想，其病情从重型向危重型进展。

队内疑难病案讨论

“2月27日，我们给该患者加用“托珠单抗”治疗后，患者病情好转，目前无发热，呼吸循环情况较前稳定，食欲增加，且已能下床活动。”徐道亮说。

“托珠单抗”这一治疗方案，如今已写在了国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》中。此外，徐道亮带领的医疗团队还为患者量体裁衣、辨证施治制定了“一人一方”的中医个体化诊疗方案。

徐道亮称，病区里有一名老年女性患者，每日出现腹胀伴腹泻，体重下降12kg，营养状态较差，经加用中药后腹泻明显减轻，纳食明显好转，复查胸部CT亦有明显好转。还有一名年轻女性患者，在外院治疗好转后，每日上午规律出现低热，鼻塞流涕，两足冰冷，经加用中药两日后患者症状基本消失。

伴随中医药治疗的同时，医疗队的护士们还教患者进行“经络导引、穴位按摩”等各种中医养生保健操，让患者得到更好的康复。

徐道亮称，这样的诊疗方案得到了患者的支持，查房结束时患者会向医护人员竖起大拇指点赞。

“云会诊”前后协同 并肩战疫

徐道亮带领的医疗队在疫情一线直面患者，还有一群人在后方尽力支援。“我们接管的重症患者中，有些病人病情比较复杂。”徐道亮表示，部分患者不单是新冠肺炎，还患有基础疾病，包括心脏、肝脏、骨折等问题需要综合处理。

患者病情复杂，诊疗过程中，患者的基础疾病会影响新冠肺炎病情的治疗。如何为患者提出更好的诊疗方案，徐道亮想到了“云会诊”。

“通过远程会诊，充分利用后方优质资源技术优势，帮助前线支援的医疗队解决问题，而且能实现多学科诊疗。”徐道亮称，他们甄选出了一部分病人，定期和扬州及南京的专家组连线，并充分利用远程会诊，让后方增援与前线力量并肩战“疫”。

利用互联网医疗和扬州专家组连线实现远程会诊

与徐道亮他们一起并肩战“疫”的除了后方的医护外，还有厨师。武汉接待全国数以万计的医疗队员，对饮食的个性需求难以完全满足。扬州人口味清谈，吃惯了清新平和的淮扬菜，肠胃不习惯武汉的饭菜，有些医疗队员还出现了腹泻和便秘的症状。

为此，身为领队的徐道亮发现问题后，赶紧协调做饭场地，并向扬州市委市政府申请厨师支援。“队员们吃得好才有免疫力。” 徐道亮称，扬州市委市政府体谅武汉现在困难和医疗队员的辛苦，便派出家乡10名“大厨”赶赴武汉，为医疗队员做饭。

“贴心管家”照顾医患心理情绪

解决了饮食方面的问题，但医疗队员的心理状况仍然是领队徐道亮要关注的问题。“一线医护人员工作压力大，心理负担重，面临的病人情况也非常复杂。”徐道亮表示，为了能够及时关注队员和患者的心理状况，他和后方的专家设计了一个心理评估量表，对每位队员进行调查。

徐道亮说：“有的人心理出现问题，但是自己没有发现。通过这个量表，可以及时发现问题，主动对心理状态存在高风险的人交流和引导，保障队员的身心健康。”

针对患者焦虑抑郁、创伤体验、失控感、压抑感、愤怒感等不同的心理特征。医疗队员们采取不同的干预措施，疏导患者理解和接纳自己目前的状态，为患者营造安全舒适的就医环境，引导患者规律作息。

“经过这样的心理干预后，有多名原本不配合的患者逐步配合治疗及护理。”徐道亮表示，自己作为一线医护人员的“管家”要考虑到队员和患者的方方面面，让队员们放开手脚去打仗，让患者安心配合治疗。

关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来。3月11日，扬州医疗队在驻地酒店召开党员大会，邀请扬州市党校专家给大家上党课，重温党员誓词，火线发展党员。“故人直奔黄鹤楼，相约胜利还扬州。”大家表示，要在抗疫一线淬炼成长，在工作中冲锋在前，用实际行动践行初心和使命，不获全胜决不收兵。