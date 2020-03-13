世卫组织：新冠肺炎有“大流行病”特征

世界卫生组织总干事谭德塞11日表示，在未来的几天和几周内，新冠肺炎病例数、病亡人数和受灾国家的数量可能进一步攀升。世卫组织一直以来对疫情持续评估，对病毒的扩散和令人震惊的不作为状况深感关切。为此，世卫组织评估认为，新冠肺炎已具有“大流行病”（pandemic）特征。

在11日举行的新闻发布会上，谭德塞表示，判断新冠肺炎疫情为大流行病并不改变世卫组织当前对疫情威胁程度的评估，各国应继续加强防控工作。他强调，已经有国家证明，这一病毒带来的疫情是可以被阻遏和控制的。这是首次由冠状病毒引发的全球大流行病，同时也是首个可以被人类控制的大流行病。

谭德塞说，在过去的两周中，中国境外的新冠肺炎病例数量增加了13倍，受影响国家数量增加了两倍。在114个国家和地区中有超过11.8万病例，造成4291人丧生。但有超过90%的病例集中于4个国家，其中两个国家（中国和韩国）的流行率显著下降。如果各国发现、检测、治疗、隔离、追踪并动员全民开展抗疫行动，那些只有少数病例的国家可以阻止个别案例转为聚集传染，从而阻断社区传播。即使是出现社区传播或大型聚集感染的国家也可以扭转病毒流行。有国家已经证明该病毒可以被抑制和控制。

谭德塞强调，当前各国面临的不仅是一场公共卫生危机，所有部门和所有人都必须投入到这场斗争。各国必须调动全政府、全社会，围绕防止感染、挽救生命和将降低影响建立全面战略。谭德塞呼吁所有国家激活并扩大应急机制，做好民众风险和自我防护宣传，筛查、隔离、检测和处理每个病例并跟踪所有密切接触者，筹备医院，保护和培训医护人员。

世卫组织紧急事务技术主管科霍夫在会上呼吁各国重视检测和追踪密切接触者，以增强政府对本国疫情的了解，通过掌握证据加深对病毒传播的认识，以便采取针对性的预防和控制行动。

目前，“大流行病”没有一个明确的、科学上一致的定义，各国卫生机构对其理解也并不统一。“大流行病”通常指在全球范围影响大量人口的流行疾病。世卫组织发言人贾萨里维奇曾于2月24日表示，“大流行病”已不作为世卫组织官方对流行病的分类级别，不再使用2009年曾将H1N1描述为“大流行病”的六阶段分级体系。

根据法国媒体报道，有国家将其应对计划与世卫组织宣布“大流行病”挂钩。世卫组织此举旨在促使所有国家立即行动，特别是那些尚未采取有效措施的国家。此前，世卫组织一直避免使用这一描述，以防止在全球范围内引发更多恐慌。(记者李宏策）