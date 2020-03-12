国家药监局：目前全国疫情防控药品质量安全总体状况良好

人民网北京3月12日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家药监局药品监管司司长袁林表示，目前全国疫情防控药品质量安全总体状况良好，质量有保障。

截至3月11日，全国各级药品监管部门共组织抽检疫情防控用药4433个批次，已完成了其中的2532个批次检验，总体合格率达99.88%。对个别不合格批次产品已经及时采取了风险控制措施，并依法进行处置。

袁林表示，国家药监局每年都部署开展年度药品抽检工作，简称“国抽”。截至3月11日，根据国家药品抽检信息系统收录的数据统计显示，全国已经完成了样品抽检4523个批次，其中有一个专项正好和这次新冠肺炎疫情防控相关，叫做“抗病毒中成药专项品种抽验”，已经完成了258个批次的检验，目前检出结果全部都符合规定。

他说，国家药品监督管理局对全国在用的药品，不管是国产还是进口药品，都进行实时不良反应监测。国家药监局有全国监测系统，特别针对新冠肺炎诊疗方案中推荐的产品进行了专项部署和重点监测，国家药品不良反应监测中心组织专家实时监测、及时分析，每周进行综合分析评价。截至目前，监测系统尚未收到新冠肺炎治疗药品不良反应的群体事件报告，也没有发生明显药品不良反应的风险信号。

“国家药品监管部门组织全国的药监系统对药品生产企业和相关经营企业进行大范围的监督检查，发现问题及时查处。”他说，国家药监局专门派出督导组对重点省份，包括北京、河北、河南、江苏等进行生产经营企业督导检查，切实督促企业依法依规按照生产管理规范和相关技术要求生产，保障药品质量。