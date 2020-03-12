市场监管总局：累计查办非法制售防护用品案件2.7万件

人民网北京3月12日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。市场监管总局执法稽查局局长杨红灿表示，一个多月来，全国市场监管部门在打击非法制售口罩等防护用品专项行动中，共出动执法人员700万人次，检查经营者897.5万户次，查获问题口罩8066万只，累计查办非法制售口罩等防护用品案件2.7万件，罚没款2.3亿元，移送公安机关案件598件。

杨红灿表示，针对制售假冒伪劣口罩等防护用品的行为，市场监管部门采取了一系列的措施，包括召开电视电话会议、印发紧急通知，对个案进行督查督办等等。

“在打击的同时，也分批曝光了一些典型案例，现在已曝光四批39件典型案例。”他说。

杨红灿表示，下一步将继续扎实推进专项行动，对制售假冒伪劣口罩等防护用品的违法行为严惩不赦，要加强对地方执法稽查工作的指导，汇总、分析各地上报的数据和信息，对重大、典型案件予以及时督查。这周会公布第五批典型案例。

“同时我们将和公安机关密切配合，加强行刑衔接，向公安机关通报、移送涉嫌犯罪的案件线索，追究违法分子的刑事责任。” 杨红灿说。