国家卫健委：我国本轮疫情流行高峰已过 防控工作仍要毫不放松

人民网北京3月12日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数持续下降，疫情总体保持在较低水平。但仍要把医疗救治工作摆在第一位，不麻痹、不厌战、不松劲，抓紧各项防控工作。

数据显示，3月11日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例15例；新增死亡病例11例，其中湖北10例，陕西1例；新增疑似病例33例。当日新增治愈出院病例1318例，解除医学观察密切接触者2206人，重症病例减少235例。

3月11日0时—24时，湖北新增确诊病例8例，全部为武汉病例；新增治愈出院病例1242例，其中武汉1053例；新增死亡病例10例，其中武汉7例；现有确诊病例14427例，其中武汉13462例；其中重症病例4180例，其中武汉4003例。

米锋表示，武汉新增确诊病例8例，已经降至个位数；湖北除武汉以外，所有地市已连续1周无新增确诊病例；湖北以外省份，新增确诊病例7例，其中6例为境外输入病例。

米锋表示，疫情发生以来，中方举全国之力，采取最全面、最严格最彻底的防控举措，为国内及全球其他国家和地区做好疫情防控准备赢得了宝贵时间。当前全球疫情形势持续快速发展，对此中方密切关注，对各国防控工作压力感同身受。中方愿继续秉持公开、透明及对全球卫生安全和人民健康高度负责的态度，加强与世卫组织、有关国家和地区有效合作，为全球共同抗击疫情作出中国贡献。