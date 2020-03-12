赞，奋战在一线的抗疫家庭

他们的婚礼在医院举办，防护服是最美的婚纱；

他们跨越1000多公里，只匆匆一见，便各自奔赴一线，成为抗疫父子兵；

他们相继进入重症病区工作，相信最美的爱情是并肩战斗；

他们每天有繁重的任务，却从不告诉对方，只想让爱的人知道自己一切安好……

在抗疫一线，有不少这样的家庭。他们在危难中展现出的爱情与亲情，格外令人感动。

“把防护服当作婚纱”

2月28日下午17点，武汉雷神山医院B3办公区一派忙碌。桌子上摆着鲜花，墙上贴着红色气球，医护人员脚步匆匆……一场“战地婚礼”即将开始。

17点18分，新郎、新娘出场了。这对新人来自上海交通大学医学院附属仁济医院，新郎叫于景海，今年25岁，是肝移植监护室护士，新娘叫周玲亿，比新郎小1岁，是消化内科护士。

2月19日，于景海和周玲亿同时成为上海第八批援鄂医疗队队员，奔赴武汉，并且都在ICU病房（重症监护病房）工作。虽然在同一个病区，但两人上班时间很少重合，常常见不了面。

“周玲亿长期在消化内科工作，刚开始我担心她不能适应ICU的护理工作。”于景海说，不过周玲亿的表现让自己刮目相看，“她很快就进入了角色，打针、输液、吸痰等护理工作做得井井有条”。

两人已相恋5年，原定2月14日领证，2月28日举办婚礼。疫情暴发后，他们果断取消了婚礼。在征得二人同意后，上海第八批援鄂医疗队决定：在雷神山医院，如期为他们举办婚礼。

没有礼服、婚纱，医疗队的工作服是他们最美的装束。

没有舞台、音乐，在场所有人的哼唱是最真挚的祝福。

于景海手持玫瑰，单膝跪地说：“你愿意嫁给我吗？”接过玫瑰，周玲亿没有犹豫，大声说：“我愿意！”随后，于景海将一个彩带做的戒指戴在新娘手指上。

在婚礼上，新娘父亲要亲手将新娘交给新郎，可是，在雷神山医院战“疫”前线，周玲亿父亲无法到场。于是，新娘父亲的角色由上海第八批援鄂医疗队总领队、仁济医院副院长张继东“代理”。在为新人证婚时，张继东这样说道：“把防护服当作婚纱，待到花开登黄鹤楼，再看长江水东流。”

婚礼只有十几分钟，随后，这对新人又投入到各自的工作中。当晚，新娘继续上夜班。

“我们能够在抗疫一线并肩作战，远比一场普通婚礼、一次蜜月更值得铭记一生。”周玲亿说。两人商量好了，等疫情结束了，返回上海的第一件事就是去领结婚证。

“老父亲教育我往前冲”

10多年没跟儿子一起过春节了，今年春节，乔建宁终于见到了儿子。可父子二人只在一起待了3天，就各自返岗了。

乔建宁是河南郑州中原区须水街道付庄村村干部。2007年，乔建宁的儿子乔璋晓大学毕业后，在辽宁沈阳中国医科大学附属第一医院做了护士。由于春节时工作忙，乔璋晓10多年一直没能回老家过年。

今年春节，乔建宁夫妻俩决定去沈阳与儿子团聚。正月初二，这是乔建宁到沈阳后的第3天，上午9点多，他接到通知：“为防控疫情，付庄村村支部和村委会成员24小时内返岗。”于是，当天上午11点多，午饭都没顾上吃，乔建宁夫妻俩就往回赶了。跨越1000多公里，只匆匆待了3天。

“老父亲已经有36年党龄，平时就教育我，遇到任务往前冲。”乔璋晓说。他给父母塞了些零食、牛奶，让他们路上垫垫肚子。

正月初三凌晨，乔建宁回到了郑州。一返回家，他便投入到疫情防控中。乔建宁每天早8点到晚8点值班，严防严控卡点路口。乔建宁干活很仔细，认真检查村口进出人员，测体温、做登记。

乔建宁回家后第五天，乔璋晓作为辽宁支援湖北医疗队的一员，奔赴了武汉抗疫一线。就这样，乔建宁与乔璋晓，一北一南，成了抗疫父子兵。

乔璋晓是危重症专科护士，到达武汉后，他和几班同事24小时寸步不离地守着患者。病毒可能无孔不入，工作要精细再精细。“我们每天在病房调试呼吸治疗设备，记录患者状况，喂饭，清理粪便，能想到的活儿都干。”乔璋晓说。

每天忙完后，乔璋晓会在微信朋友圈里分享工作的点点滴滴。3月4日，乔璋晓在朋友圈写道：“今天到武汉已经满月，虽说任务重，但却收获了不少美好。昨天又一位阿姨治愈准备出院了。不过，她的老母亲还在治疗。今天我继续指导奶奶做呼吸功能锻炼，争取早日还给阿姨一个健康的妈妈。”

闲下来时，乔建宁忍不住担心儿子，他提醒儿子，“保护好了自己，才能更好地救助别人。”乔建宁不会经常给儿子发信息，因为怕耽误儿子工作。他会看儿子的朋友圈，了解儿子的状况，然后点个赞。

有一次，乔建宁看到了儿子的一张照片。照片中，乔璋晓的鼻梁上有一道深深的红印，那是长时间戴护目镜造成的。这次，乔建宁没忍住，发微信“打扰”了儿子：“照片让人心痛、感动，愿你们早日完成任务……”

现在，乔建宁最大的愿望是，等疫情结束了，儿子能回老家一趟，多待几天。

“最美的爱情就是并肩战斗”

在重症病区，一个身穿防护服的人向王先圆走来。他定睛一看，是妻子！这一刻，他既心疼，又感动。

王先圆是湖北荆门第一人民医院重症医学科医生。2月13日，在浙江医疗队的帮助下，荆门第一人民医院成功开辟了新冠肺炎患者重症病区。王先圆主动报名，进入了重症病区。

3月7日，在接受记者采访时，王先圆刚刚完成了重症病区查房。1个月前，初入重症病区，王先圆发现，形势严峻。“抗击疫情是一场硬仗，大家都鼓足了劲。”王先圆说。

令王先圆没想到的是，仅隔一天，妻子李玉洁主动来到了重症病区工作。

李玉洁是肾内科护士，之前曾在重症医学科工作了6年。“重症病区急需有经验的护士。我们双方父母都有兄弟姐妹照顾，我们也没有孩子，暂时没牵挂，所以我也来了！”李玉洁说。

李玉洁身体比较瘦弱，家里人平时都很疼她。为了给妻子打气，王先圆还在微信朋友圈晒出了两人身穿防护服的工作照。但这下，夫妻俩的“谎言”穿帮了。

原来，怕父母担心，夫妻俩并没有把去一线的事告诉他们。“我本以为他发朋友圈时会屏蔽双方父母的，没想到他忘了。”李玉洁笑着说，知道真相后，父母也是支持他们的。

穿着厚重的隔离防护服，戴着两三层手套，这使在重症病区工作成为了一种挑战。李玉洁这样描述自己的工作状态：“穿上防护服，正常走路都会呼吸不畅，更别说需要给患者翻身、拍背了。每干完一项工作，我差不多要休息半小时，才能恢复体力，接着干下一项。”

作为医生，每个班次王先圆都要对20多位病人进行细致的临床观察。但身穿防护服，没法对病人进行听诊，他只能以超声评估代替。厚厚的手套降低了手指灵活度，很多操作要比以往多消耗2倍的时间。

考虑到在重症病区工作的风险性，夫妻俩近一个月分住旅馆单人间，下班后只能通过手机联系。聊天中，王先圆会想方设法给妻子鼓劲。“他总是畅想疫情结束后的生活，我们说好了出去旅游。”李玉洁说，但聊着聊着，就又跑到业务上了。

“比起家人，现在患者更需要我们。我感觉，最美的爱情就是并肩战斗。”李玉洁说。

“所有付出都是值得的”

“宝贝，爸爸妈妈去打‘怪兽’了，等打败‘怪兽’再陪你玩！”1月23日晚，王善金、张燕玲夫妻将8岁的儿子安置在姥姥家。临别之时，面对孩子的不舍，夫妻俩说了这样一句“谎话”。随后，他们便投入基层防疫战斗中。

王善金是福建福州罗源县白塔派出所警务队副队长，妻子张燕玲是罗源县松山镇岐屿社区党支部书记。疫情暴发后，他们安顿好孩子，就立马返回了工作岗位，一直坚守到现在。

3月9日，记者联系到张燕玲时，她正在给辖区留守老人送菜。8个小区、166栋楼、4986户居民，这全部归由张燕玲所在的岐屿社区管辖。包括张燕玲在内，社区所有工作人员仅有11人，防控工作怎么做？张燕玲反应迅速，她第一时间组建了由社区党员、志愿者组成的防控先锋队。

“老百姓爱热闹。天气好的时候，大家喜欢聚在一起晒太阳；要是阴天下雨，很多人便会组织打麻将。”张燕玲略显无奈地说。为了把好群众家门口安全关，张燕玲每天带着党员先锋队进社区，向居民宣传防控知识。“我们在网上找了一些顺口溜，比如‘防控第一招，就是不走动’，然后用大喇叭在社区门口循环播放，取得了不错的宣传效果。”张燕玲说。

社区工作者的辛勤付出，得到了居民的认可与支持。

“急！急！急！急需测温仪器，供一线工作人员排查发热病人……”2月1日中午，张燕玲在微信朋友圈发出求助。让她意想不到的是，不一会儿工夫，就有几位居民送来了测温仪。

跟妻子一样，自大年三十起，王善金就一直坚守一线。“我们是党员，也是‘战友’，危急危难时刻，理应冲锋在前。”王善金说。

王善金坚守在水古高速路口的体温检测点，对过往车辆人员进行体温测量和登记。他一站就是8小时，风雨无阻。

常年紧张忙碌的工作让王善金患上了严重的腰椎间盘突出。每次打电话，张燕玲总会问几句，但王善金总说没问题。“有时候腰疼了，就会做些后抬腿，缓解一下腰腹的压力。”当记者问为什么不告诉妻子实情时，王善金笑着回答说：“怕她担心，我只想让她知道我这边一切安好。再说了，我还年轻，这点困难可以克服。”

虽然夫妻已习惯了聚少离多，但疫情让他们见面的时间变得更少了。由于工作需要，张燕玲经常24小时值守，晚上就睡在办公室，王善金则是三班倒，夫妻俩不是在值班，就是在加班。仔细算下来，一个半月来，只有2月1日，两人是一起度过的，那天恰好是张燕玲的生日。

2月1日傍晚，王善金下班回家发现妻子还没回来，又想起是妻子的生日。于是，他就试着给妻子做了一碗长寿面。张燕玲已经连续7天没有回家了，一进家门，看见丈夫下厨给自己做的长寿面，她顿时泪如雨下。“那一刻，我觉得所有付出都是值得的！”张燕玲的语调中充满幸福。