“方舱休舱，我如愿了”

3月7日下午，山东省援助湖北护理专业医疗队护士长唐晓培（上图。本报记者张远晴摄）在武汉市东西湖方舱医院挥手送别最后一批病人。随着这家方舱医院休舱，唐晓培和同事们开始原地休整待命。

从2月初接到支援方舱医院的命令起，39岁的唐晓培在东西湖方舱医院整整工作了一个月。

“每天都得绷着一根弦。”虽然唐晓培在急诊科和ICU工作多年，但方舱医院的工作环境还是第一次碰到。“我们一个护士得照顾五六十个病人，测体温、发餐食、发药品，还得谈心，6小时的工作时间里就是不断走，不断说。”唐晓培说，“说实话，方舱医院最重要的工作之一就是心理疏导，让病人有安全感。”

病人刚住进来，情绪都不太稳定，她是护士长，很多病人就会因为各种各样的问题找她解决。唐晓培还记得有一家人，丈夫在定点医院治疗，妻子在方舱医院，孩子在社区隔离点，音讯不通。“我也是孩子的妈妈，一听情况，心都软了。”唐晓培说。她赶紧联系了舱外的指挥部，辗转联系上了孩子。听到孩子的声音，病人心里就踏实了。

这些事情虽小，但唐晓培觉得很重要。“病人如果觉得你确实是真心帮他们解决问题，心情就会平静，会配合治疗。”她还记得一开始进舱的时候，温度低，一些病人提出要买秋衣秋裤，唐晓培和同事们就把自己带来的秋衣秋裤和保暖用品送给了他们。

她们的付出，病人们看在眼里，也记在心里。有一次，唐晓培忙着工作，没意识到防护服的领子开了，露了脖子。一位病人立马提醒她赶紧去加戴一个口罩，他还特意去拿了一个牛奶盒子上的塑料提手，让唐晓培扣在后脑勺上，这样可以把口罩挂在防护服外边。

“当时他对我说，如果你们被感染了，我们会很难受的。”这句关心的话让唐晓培特别感动。

出舱时，很多病人依依不舍。一名大妈动情地对唐晓培说：姑娘，我看不到你的脸，让我好好看看你的眼睛。更多的病人会为医护人员写下祝福，医疗队队员们把心愿卡细心地贴在墙上，做成一株“许愿树”。

“我们进来的时候有个心愿，就是尽快让方舱医院关门！”唐晓培说，“现在方舱休舱，我如愿了。”

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 04 版）