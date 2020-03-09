3月8日，武汉体育中心方舱医院送走最后一批痊愈患者，正式休舱。图为工作人员正在舱内进行清理作业。

新华社记者 肖艺九摄

3月7日下午3时14分，武汉市东西湖方舱医院门口，载着59名新冠肺炎患者的两辆大巴缓缓启动，宣告武汉首批最大规模方舱医院收治“清零”。民警张警星站在原地，对着远去的车辆敬了一个礼。

位于武汉客厅的东西湖方舱医院，是武汉市最早征用改建的方舱医院之一，由武汉大学中南医院牵头3天内建成。

进入休舱倒计时，山东省援助湖北护理专业医疗队护士长唐晓培看着患者离开的舱门，喃喃地说：“他们当时就是在这个通道登记信息、办理入住的。”

“731、806……”7日下午2时，方舱广播在清点患者床号。记者穿过3道单开门，进入方舱内部。转去雷神山医院的患者在此集中。4个小时前，最后一批25名患者治愈出舱。

“希望能快点健康回家。”64岁的患者李腊梅打扮得很精神，在医护人员帮助下打包行李。“大家对我这么照料，有些舍不得。”

9岁的俊叶2月19日和家人一起进舱，是舱内年龄最小的患者。“在这吃得蛮好，今天大人好像比平时开心一点。”俊叶说。

“看到病人好转是最开心的事，进来工作第一天的目标就是干掉方舱。”现场一位医护人员说。据了解，东西湖方舱2月7日开舱，累计收治患者1760人，治愈患者868人。

记者看到，舱内装饰很温馨。墙上贴着一封封手写的感谢信，还有不少励志的漫画标语。负责护送患者的方舱护理部人员张小敏，正和雷神山医院的工作人员交接转院事宜。“第一批入住患者名单就是我整理的，要有始有终。”张小敏说。

舱外，药房的医护人员正在对医疗物资进行最后一轮盘存，要在休舱前完成这项工作。

2月4日，武汉公布改建武汉客厅为东西湖方舱医院，同一天，中南医院副院长章军建紧急调任东西湖方舱医院院长。没有可借鉴经验，大家只有一个目标——将一个1.6万平方米的空旷展厅，改建成收治2000名患者的医院。

3月8日中午12时，东西湖方舱医院正式休舱。据了解，截至3月8日下午，武汉已有11家方舱医院休舱，患者陆续分流到定点医院，剩余方舱医院累计在院患者还剩100多人。

（部分患者名字为化名）